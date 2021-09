¿Comerciar con criptodivisas sin comisiones ni KYC? Ya es una realidad con Sigen.Pro 

septiembre 15, 2021 - 5:35 pm

El criptocomercio sigue siendo una de las formas más populares y efectivas de ganar dinero con las criptomonedas. Por eso, muchos poseedores de monedas digitales prueban tarde o temprano el comercio de criptodivisas, eligiendo, por regla general, las bolsas más populares y conocidas, sin entrar en detalles sobre sus condiciones de uso. ¡Todo ello en vano!

Al fin y al cabo, si se calculan todos los costes: comisiones de negociación, depósitos y reintegros y otras tasas ocultas, resulta que el operador pierde una media del 15 al 30% de los beneficios. Para evitar estos gastos y hacer que el criptocomercio sea eficaz y rentable, se creó el ecosistema Sigen.Pro, que combina la bolsa de criptomonedas, la plataforma P2P, el intercambiador automático y la billetera multidivisa. Veamos a continuación las ventajas de cada servicio.

Qué es Sigen.Pro

Sigen.Pro es una moderna plataforma de criptomonedas con registro oficial de Belice. El ecosistema incluye varios servicios para un comercio de criptomonedas fácil y eficiente, los cuales fueron enumerados anteriormente. La plataforma se creó, allá por 2015, como un intercambio P2P y sirvió para vender y comprar criptodivisas directamente entre dos partes en una transacción. Los fundadores de Sigen.Pro tardaron mucho tiempo en elegir un nombre para la plataforma que transmitiera con precisión el significado que le habían dado. Como resultado, se decidieron por Sigen.Pro, que resultó de la combinación de las tres primeras letras de SIGma (Σ), un símbolo latino que significa movimiento hacia adelante, y las dos primeras letras de Energy – energía, fuerza motriz.

Los desarrolladores consideraron que su principal tarea era crear un mercado de criptomonedas «para la gente», en el que cualquier persona, independientemente de su experiencia comercial o de sus conocimientos sobre criptomonedas, pudiera comerciar con monedas digitales de forma rápida, sencilla y rentable.

Ya en 2018, Sigen.Pro lanzó su propia bolsa de comercio, en la que pasar el procedimiento de conocimiento del cliente (KYC) era opcional, y los usuarios podían operar con criptodivisas sin comisiones ni tasas internas. Más tarde, el ecosistema comenzó a apoyar activamente el staking, dando preferencia en los listados a aquellas monedas cuyos contratos inteligentes ya incluyen esta función.

Muchos usuarios que se encuentran por primera vez con un intercambio sin comisiones, a menudo se quedan perplejos de por qué existe el intercambio, ya que el pago de comisiones es esencialmente la única fuente de ingresos. ¡Pues resulta que no lo es!.

¡Vamos a descubrir cómo es posible!

Minería en lugar de comisiones y sin KYC

Por el momento, el criptointercambio Sigen.Pro no cobra realmente ninguna cuota por cualquier comercio, intercambio de criptodivisas en el intercambio P2P o por retirar/introducir criptodivisas a otras carteras, es decir, para aquellas transacciones en las que otros intercambios imponen requisitos de tasas obligatorias.

Sigen.pro gana dinero minando criptomonedas que soportan el algoritmo Proof-of-Stake (PoS). De hecho, el mercado obtiene una parte de los beneficios de los programas de staking, que utiliza para compensar los costes principales. Esta es la razón por la que en el mercado predominan hoy las monedas acumulativas. Se trata de criptomonedas como UMİ, FreeTON y otras.

En cuanto a pasar por el procedimiento KYC, no es necesario porque Sigen.Pro no admite monedas fiduciarias en el intercambio y, en principio, no tiene cuentas fiduciarias donde se almacenaría el dinero de los miembros registrados. No obstante, los fundadores de la plataforma recomiendan someterse a KYC para tener acceso a la negociación de pares de stablecoin como UMI/USDT.

Revisión de los servicios y la funcionalidad del ecosistema

Una de las principales ventajas de los servicios del ecosistema es su sencillez y transparencia de uso. Veamos con más detalle cada una de ellas.

Billetera multidivisa Sigen.Pro es una forma moderna, cómoda y, sobre todo, segura de almacenar criptomonedas. Por su naturaleza, el monedero es de custodia, es decir, la plataforma guarda las claves privadas y las criptomonedas en sí misma y es totalmente responsable de la seguridad de los datos. Por cierto, muchos de los intercambios centralizados de los 50 principales utilizan exactamente estos monederos para almacenar fondos.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la criptomoneda se almacena en carteras frías de la propia plataforma, lo que garantiza la protección de los activos frente a ataques remotos de hackers.

La cartera multidivisa de Sigen.Pro soporta 8 criptodivisas, incluyendo bitcoin, tokens ETH y otras criptodivisas.

Lo más importante es que cuando usted envía criptomonedas directamente desde el monedero a otra dirección, no tiene que pagar absolutamente ninguna comisión de la plataforma. Los usuarios sólo pagan el coste del propio gas de blockchain. Estos pagos son obligatorios para todos los usuarios, independientemente de la plataforma.

Bolsa de criptomonedas SIGEN.pro. es una plataforma de comercio de criptomonedas en línea con una interfaz sencilla y directa, lo que la hace ideal tanto para los recién llegados al mercado como para los operadores profesionales.

En la parte superior del terminal de negociación, se encuentra un gráfico dinámico de pares comerciales que permite a los operadores seguir las fluctuaciones de los precios de un par comercial concreto durante un periodo de tiempo determinado. Otras herramientas analíticas, como el análisis de ondas de Elliott y la cuadrícula de Fibonacci, están disponibles para los operadores más avanzados. También encontrará una lista de las divisas y de los pares de negociación admitidos.

En los laterales, a la izquierda están las órdenes de compra de criptodivisas y a la derecha las de venta.

En medio hay un formulario para hacer una orden de compra o venta de una moneda específica. Los usuarios pueden elegir entre dos tipos de órdenes: una orden de mercado, que les permite comprar o vender una criptomoneda específica al precio de mercado en el momento de la transacción, o una orden limitada, que les permite comprar/vender una criptomoneda específica a un precio predeterminado, independientemente de las fluctuaciones en el precio de la criptomoneda.

Plataforma P2P SIGEN.pro. Este recurso sirve para comprar y vender criptomonedas directamente entre dos participantes. En este caso, la propia plataforma no tiene acceso a los fondos de los usuarios y actúa como intermediaria en la transacción. La principal ventaja de este servicio es la facilidad para comprar o vender monedas digitales por dinero fiduciario. Los usuarios pueden especificar su moneda fiduciaria preferida y pagar sus compras en criptodivisas transfiriéndolas a una tarjeta o cuenta bancaria.

Trabajar con el intercambio P2P comienza con la selección y la realización de ofertas. Si quiere comprar criptodivisas, tendrá que crear una orden de compra haciendo clic en el botón azul de la parte superior del terminal y rellenando los campos correspondientes del formulario. Si está planeando vender la criptomoneda, entonces debe crear una orden de venta haciendo clic en el botón rojo y rellenando todos los campos del formulario de pedido.

En este caso la transacción se concluye directamente entre dos usuarios, mientras que el intercambiador Sigen.Pro P2P actúa sólo como intermediario y controla la seguridad de la transacción mediante el uso del sistema de cuenta ESCROW.

El principio de funcionamiento de ESCROW es el siguiente:

El vendedor y el comprador están de acuerdo con la transacción;

En la billetera del vendedor, la criptomoneda se congela hasta que confirme el hecho de recibir dinero del comprador;

El comprador envía los fondos a la cuenta del vendedor y espera la confirmación;

Una vez que el dinero del comprador ha llegado a la cuenta del vendedor, la cantidad congelada de la criptomoneda se descongela y se envía a la cuenta del comprador, después de lo cual la transacción se considera completa;

Este mecanismo protege a ambas partes del fraude y hace que el uso de la plataforma sea seguro y fácil.

Intercambio SIGEN.pro representa la forma más fácil y rápida de cambiar una criptomoneda por otra. Su interfaz intuitiva le ayudará a completar la transacción, incluso si nunca antes ha utilizado un intercambiador de criptodivisas.

El procedimiento de intercambio es muy sencillo:

Seleccione la vía de intercambio; Especifíque todos los datos necesarios para el intercambio; El importe del canje se envía a la dirección proporcionada.

El propio intercambiador Sigen.Pro utiliza órdenes de mercado para el intercambio. En la práctica, funciona de la siguiente manera, por ejemplo, si desea cambiar UMI por bitcoin: en ese caso, deberá especificar el monedero del destinatario, es decir, el suyo y el importe de la compra, así como la dirección de correo electrónico. El vendedor es el propio SIGEN.pro. Es decir, usted adquiere bitcoins a la bolsa, proporcionándole tokens UMI.

Minería de Criptomonedas y Staking

Como se mencionó anteriormente, la principal fuente de ingresos del intercambio es la minería de criptomonedas, lo que le permite cubrir los costos de la plataforma y hacer que el uso de la misma sea completamente gratuito. Para ello, Sigen.pro coopera con varios pools de minería y realiza la extracción de monedas con el algoritmo PoS.

Al mismo tiempo, el ecosistema ofrece a todos los participantes unirse a los programas de apuestas y obtener un ingreso pasivo permanente por la posesión de criptodivisas.

Veamos cómo funciona esto: Un usuario bloquea una determinada cantidad de tokens en su cartera, a la que se acredita una recompensa. De este modo, los usuarios pueden obtener ingresos pasivos por participar en el programa de apuestas.

La seguridad ante todo

A pesar de la amplia funcionalidad y las grandes características del ecosistema, los desarrolladores prestan la mayor atención a la seguridad y la integridad de los datos.

Al igual que muchas otras bolsas de criptomonedas centralizadas, Sigen.pro utiliza varias formas de proteger los fondos y los datos de los usuarios de los ataques remotos de hackers. He aquí algunas de ellas:

La autentificación de dos factores implica el uso de un código de acceso especial para acceder a la cuenta. Sin conocer el nombre de usuario y la contraseña y el código de autentificación, no es posible acceder a la cuenta;

El uso de una tabla especial de códigos para la autentificación de dos factores permite seleccionar códigos complejos para evitar el acceso no autorizado a la cuenta del usuario;

La configuración de una lista de dispositivos permitidos le permite crear una lista única de aparatos o equipos desde la que puede acceder a su cuenta;

Los usuarios también deben introducir un código personal, que se envía a un correo electrónico, cada vez que se conectan. Esto protege aún más la cuenta de usuario de inicios de sesión no autorizados.

De este modo, la plataforma mantiene los datos de los usuarios a salvo de fugas o ataques remotos de los hackers.

Opiniones acerca de Sigen.pro

Sigen.pro presta mucha atención a la elaboración de su propia imagen, por lo que supervisa cuidadosamente los comentarios de los usuarios. Por el momento, son positivos y la aplicación móvil del intercambiador está muy bien valorada en la AppStore.

Es justo decir que las críticas negativas también están presentes, pero son mucho menos numerosas. La mayoría de ellas se deben a un número reducido de pares de negociación. En la actualidad, el equipo de la bolsa está trabajando para aumentar la lista de pares de negociación. Se dará prioridad a las monedas con staking incorporado.

Conclusión

El ecosistema de Sigen.pro ofrece una amplia gama de servicios simples, cómodos y directos para el intercambio, la compra y la venta de criptodivisas. En su afán por ofrecer las mejores condiciones, la plataforma ha renunciado por completo a cualquier tipo de comisión, haciendo que el comercio de criptodivisas sea realmente rentable y eficiente.