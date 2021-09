Shakira causa furor al cocinar con sus hijos (+Video)

septiembre 13, 2021 - 7:27 pm

Desde hace un tiempo, Shakira ha mostrado parte de su vida privada y la convivencia con sus hijos Milan y Sasha. Ahora, sorprendió a todos al mostrarse en su faceta de mamá enseñando a cocinar a sus dos niños. «Hoy es la aventura de los pancakes», escribió en su cuenta de Instagram.

La intérprete de «Can’t remember ti forget you» acompañó este texto con un video donde se le ve acompañada, primero de Sasha y luego de Mila, mientras ella lidia con la mezcla, el sartén, la mantequilla y la preparación. Durante el transcurso del audiovisual quedó claro que la cantante no es muy buena para hacer este comida, aunque no dudó el autonombrarse como «La mejor pancaker en el mundo».

Los cibernautas no pudieron contenerse y de inmediato reaccionaron ante el intento de la también compositora para mostrar sus habilidades culinarias. «Al ver que a Shakira no le quedan bonitos los hotcakes, ya no me siento tan mal», dijo una usuaria.

«Sigue cantando y escribiendo canciones porque pancakes no»; «Por fin descubrimos algo para lo que no es… tan buena»; «Sigue cantando mejor, jejeje»; «Menos mal que eres cantante», y «Ya sabemos que es lo único que no sabe hacer esta reinaaaaa», fueron otros comentarios.

Hubo quienes prefirieron concentrarse en la convivencia madre e hijos. «Lo importante es que los comensales te apoyan»; «Sartén de teflón con paleta de teflón o silicón, pero lo mejor del video son los hijos, para ellos la comida de mamá siempre será la mejor del mundo»; «Lo más importante es convivir con tus hijos y que te diviertad al 100%, quedara en sus recuerdos de infancia», y «Para los hijos siempre seremos la mejor», mencionaron otras personas.

Durante todo el proceso, tanto Shakira como sus hijos se mostraron felices de pasar por este buen momento familiar.

People en español