Shakira atacada por dos jabalíes en un parque de Barcelona (video)

septiembre 29, 2021 - 5:50 pm

¡Esto parece una historia sacada de películas pero es realmente cierta! La cantante Shakira fue atacada nada más y nada menos que por dos jabalíes mientras caminaba por un parque de Barcelona. ¡Qué gran susto se llevó!

La colombiana contó en sus redes sociales aún asustada que los animales trataron de llevarse su bolso marca Off-White e incluso su teléfono celular.

«Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque, me han atacado y me han reventado todo, y se iban llevando mi bolso hacia el bosque con mi teléfono y al final me han dejado el bolso porque les he enfrentado», dijo Shakira.

Luego pidió a su hijo Milan, quien presenció el ataque, que le sirviera de testigo de la historia.

«Milan, di la verdad, ¿cómo tu mamá se ha enfrentado a los jabalíes?», le preguntó al pequeño.

La cantante mostró en las imágenes el bolso prácticamente destrozado por los jabalíes.

Afortunadamente la cantante salió ilesa del ataque, ya que no tuvo daños físicos, y aunque en ese momento pasó un gran susto, ahora es una historia que cuenta fatigada pero con varias carcajadas también.

No Shakira siendo atacada por jabalíes 💀 pic.twitter.com/w7qkp9yHUy — Adrián🐺 (@ShakiraFOv1) September 28, 2021

People