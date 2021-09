Servicio Público: Miguel necesita de tu ayuda

septiembre 20, 2021 - 11:44 am

Hola, soy Miguel De Jesus, tengo 32 años y sufro de epilepsia desde los 17 años. Necesito su ayuda para combatir una infección del Sistema Nervioso Central, la implementación de una nueva válvula y mejorar mi calidad de vida. En noviembre de 2020, fui internado tras dolores de cabeza severos y me fue diagnosticada una hemorragia cerebral que fue tratada con una embolización MAV (malformación arteriovenosa). A raíz de esta hemorragia se originó una hidrocefalia hipertensiva por la cual me fue colocada una válvula (DVP – derivación ventrículo peritoneal) para drenar el líquido correctamente.

Desde mi operación, en mayo, no he vuelto a estar bien, sufro de dolor abdominal constante, dolores de cabeza durante todo el día, alucinaciones, confusión y somnolencia persistente.

Estoy hospitalizado desde el 24 de agosto y durante este tiempo, tras una serie de exámenes incluyendo 2 punciones lumbares, no se ha logrado determinar la presencia de ningún hongo, bacteria ni virus. Sin embargo, debido a que los valores de mis exámenes están completamente alterados, los doctores decidieron tratar mi enfermedad actual como una infección del Sistema Nervioso Central.

El día 7 de septiembre me retiraron la válvula anterior y me colocaron una válvula externa para drenar la infección durante un aproximado de 4 semanas, pudiendo ser más, para luego colocar una nueva válvula. Por lo cual necesitaré estar hospitalizado por todo este tiempo, es decir, alrededor de 4 a 6 semanas más el post-operatorio de la segunda cirugía.

Debido a fallas en la válvula he necesitado pasar 3 noches en terapia intensiva por complicaciones severas que gracias a Dios fueron atendidas a tiempo, los doctores dicen que de no haber actuado en el momento, probablemente no estaría contándolo hoy. Para evitar esto es necesaria una enfermera 24/7 conmigo para que revise que la válvula externa está funcionando correctamente ya que fue determinado que soy valvulo-dependiente.

Con las operaciones que ya tuve, todo el tiempo de hospitalización y las noches en terapia intensiva ya el seguro llegó a su tope y no afrontarán más ningún gasto a partir de ahora. En este punto, es imposible trasladarme a un hospital público debido a que sería altamente peligroso con la válvula externa que tengo actualmente ya que podría infectarse, taparse u ocasionar más complicaciones. Se nos han ido agotando las opciones y por eso hoy queremos pedirles su ayuda.

Lamentablemente, mi familia no consigue afrontar los gastos de la nueva operación y las largas semanas de hospitalización que aún faltan, visto que en mayo de este año m

Mi papá también necesitó ser operado del corazón de manera urgente y fue necesario asumir altos costos para su intervención quirúrgica, adicional a esto mi tratamiento por epilepsia siempre ha acarreado gastos elevados. Estamos seguros de que con la ayuda de todos ustedes y de la mano de Dios pronto podré estar bien y vivir mi vida normal nuevamente.

Les pedimos que nos ayuden como les sea posible, donando o compartiendo esta campaña y les agradecemos de corazón su colaboración, le pido a Dios que se los devuelva en salud y muchas bendiciones.