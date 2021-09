¡Se robaron las miradas! Jennifer Lopez y Ben Affleck hacen su primera aparición juntos en Venecia (Fotos)

septiembre 10, 2021 - 9:45 pm

Ya han paseado su amor por medio mundo, pero sus fans aún quieren más. El reencuentro de Ben Affleck y Jennifer Lopez sigue levantando pasiones, esta vez en Venecia, donde la pareja está con motivo de la presentación de la nueva película del actor, el drama histórico The Last Duel donde interpreta al conde Pierre d’Alençon.

Dirigido por Ridley Scott, comparte escenas con su gran amigo, Matt Damon, y otras estrellas más buscadas del momento como Jodie Comer o Adam Driver. Por su parte, aunque la cantante, actriz y productora tiene cinco proyectos pendientes de estreno, en la ciudad italiana está como apoyo y acompañante de su chico.

Por la mañana entró sola y discretamente en el Palazzo del casino, donde tenía lugar el photocall, pero sin poder evitar acaparar todas las miradas. Más tarde salieron juntos y de la mano, como si no hubiera pasado el tiempo desde que estuvieran prometidos hace 17 años, como una verdadera power couple de la nueva década.

Por la noche llegaba el momento de la première, y el primero en bajarse del coche era el protagonista de la velada. Sin embargo, no estaba solo… para ilusión de los presentes, tras posar en solitario unos segundos, abría la puerta del vehículo para dejar salir a la intérprete de On the floor, luciendo un espectacular vestidazo blanco con escote de los que quita el hipo.

Las escenas entonces han sido como de película. Ben se apartaba para dejar posar a su chica, ante el jaleo formado al verla salir del coche, pero Jennifer rápidamente se situaba de nuevo junto a él, sin ocultar el amor entre ellos. Y como ya lo hicieron en una foto que compartieron con sus seguidores, no han temido el posar fundiéndose en un romántico beso. Una vez dentro, cuando creían que nadie les veía se han abrazado, besado y susurrado cosas al oído, visiblemente enamorados y felices, mientras los clicks de las cámaras capturaban a los que aún posaban en el photocall.

Una power couple es, literalmente, una pareja poderosa, y parece innegable que Jennifer y Ben (o como algunos les conocen ya, Bennifer) lo son. Pocos personajes tienen más influencia en Hollywood y en el mundo, él como actor y productor, con dos Oscar en su poder (por Good Will Hunting y Argo); y ella con una de las carreras más polifacéticas del momento: canta, baila, actúa, produce, diseña…

Por la mañana la pareja se marchó entre saludos y sonrisas a los presentes, y mostrándose tan naturales como siempre, pero reservando el gran posado a la noche. La cantante lució la jornada de su llegada, un vestido de encaje blanco y al día siguiente prefirió un conjunto de dos piezas, top y falda de rayas de lo más favorecedora. El público, que se situaba a los alrededores del Palazzo del casino, se mostró encantado por ver a la intérprete de El anillo pa cuándo y se arremolinaron los curiosos y fotógrafos deseando captar una muestra más de amor entre los dos.

Como un auténtico caballero, Ben ayudó a su chica a subir al vaporetto taxi que les iba a trasladar de una zona a otra de la ciudad, donde pueden estar viviendo unas románticas vacaciones entre uno y otro compromiso. Jennifer estuvo ya en Venecia a finales de agosto para asistir al desfile de Dolce & Gabbana con un espectacular conjunto en el que se olvidaba de esa frase de que «menos es más» para desmostrar que también puede ser lo contrario.

Bennifer han afianzado su relación a toda velocidad, pasando de encuentros de fin de semana en hoteles a planes con sus hijos y, ahora, recorriendo miles de kilómetros para ser el mejor apoyo del otro en una ocasión tan importante como esta, que supone la vuelta de Ben Affleck a La Mostra después de 11 años de ausencia. Para Jennifer este año es la primera vez que la vemos en el festival, pero quizás una de sus películas preparadas para 2022 (Marry Me, Shotgun Wedding o The Mother) podría estrenarse en Venecia en la próxima edición y entonces será el protagonista de Batman vs Superman quien apoye a su chica.

HOLATV