Se intensifica la fricción entre los talibanes pragmáticos y de línea dura

La fricción entre pragmáticos e ideólogos en el liderazgo talibán se ha intensificado desde que el grupo formó un gabinete de línea dura la semana pasada que está más en línea con su duro gobierno en la década de 1990 que con sus recientes promesas de inclusión, dijeron dos afganos familiarizados con la lucha por el poder.

La disputa ha tenido lugar entre bastidores, pero rápidamente comenzaron a circular rumores sobre un reciente enfrentamiento violento entre los dos campos en el palacio presidencial, incluidas las afirmaciones de que el líder de la facción pragmática, Abdul Ghani Baradar, fue asesinado.

Los rumores alcanzaron tal intensidad que una grabación de audio y una declaración escrita a mano, ambas supuestamente del propio Baradar, negaron que hubiera sido asesinado. Luego, el miércoles, Baradar apareció en una entrevista con la televisión nacional del país.

“Viajaba desde Kabul, así que no tuve acceso a los medios de comunicación para rechazar esta noticia”, dijo Baradar sobre el rumor.

Baradar se desempeñó como negociador principal durante las conversaciones entre los talibanes y Estados Unidos que allanaron el camino para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, que se completó a fines de agosto, dos semanas después de que los talibanes invadieron la capital de Kabul.

Poco después de la toma de poder de Kabul, Baradar había sido el primer alto funcionario talibán en plantear la posibilidad de un gobierno inclusivo, pero esas esperanzas se vieron defraudadas con la formación de una alineación de hombres y talibanes la semana pasada.

En una nueva señal de que los de línea dura habían prevalecido, la bandera blanca de los talibanes se izó sobre el palacio presidencial, reemplazando la bandera nacional afgana.

Un funcionario talibán dijo que los líderes aún no han tomado una decisión final sobre la bandera, y que muchos se inclinan por enarbolar ambas pancartas una al lado de la otra. Habló bajo condición de anonimato porque no se le permitió discutir las deliberaciones internas con los medios.

Los dos afganos familiarizados con la lucha por el poder también hablaron bajo condición de anonimato para proteger la confidencialidad de quienes compartieron su descontento con la alineación del Gabinete. Dijeron que un ministro del gabinete jugó con rechazar su puesto, enojado por el gobierno de todos los talibanes que rechazó a las minorías étnicas y religiosas del país.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha negado las divisiones en el liderazgo. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores de los talibanes, Amir Khan Mutaqi, desestimó esos informes como «propaganda».

Baradar había estado notablemente ausente de funciones clave. Por ejemplo, no estuvo en el palacio presidencial a principios de esta semana para recibir al viceprimer ministro de Qatar, el jeque Mohammad bin Abdur Rahman Al-Thani, quien también es ministro de Relaciones Exteriores y estaba realizando la visita al exterior de más alto nivel desde la toma de poder de los talibanes. La ausencia de Baradar fue discordante ya que Qatar lo había acogido durante años como jefe de la oficina política de los talibanes en la capital de Qatar, Doha.

Pero en la entrevista mostrada el miércoles, Baradar dijo que no participó en la reunión porque no estaba al tanto de la visita del canciller a Kabul. “Ya me había ido y no pude regresar”, dijo Baradar.

Varios funcionarios y afganos que están familiarizados con Baradar y que están en contacto con él dijeron a The Associated Press anteriormente que se encontraba en la capital provincial de Kandahar, en el suroeste del país, para una reunión con el líder talibán Haibatullah Akhunzada. Otra figura del Talibán dijo que Baradar estaba visitando a familiares que no había visto en 20 años de guerra.

Los analistas dicen que la fricción puede no representar una amenaza seria para los talibanes, por ahora.

“Hemos visto a lo largo de los años que, a pesar de las disputas, los talibanes siguen siendo en gran medida una institución cohesiva y que las decisiones importantes no sufren un retroceso serio después de los hechos”, dijo Michael Kugelman, subdirector del programa para Asia en el Wilson Center, con sede en Washington.

«Creo que la actual disensión interna se puede manejar», dijo. “Aun así, los talibanes estarán bajo mucha presión mientras intenta consolidar su poder, ganar legitimidad y abordar importantes desafíos políticos. Si estos esfuerzos fracasan, una organización estresada podría ver más y más luchas internas cada vez más graves».

Sin embargo, las divisiones de los talibanes hoy serán más difíciles de resolver sin el gobierno de mano dura del fundador del grupo, el difunto Mullah Omar, quien exigió una lealtad incuestionable.

AP News