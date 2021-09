Se forma la tormenta tropical Mindy en el noreste del Golfo de México

septiembre 8, 2021 - 5:50 pm

La tormenta tropical Mindy se formó el miércoles en el noreste del Golfo de México, lo que llevó a los meteorólogos a emitir una alerta de tormenta tropical para parte de la franja noroeste de Florida.

Mindy podría arrojar hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de lluvia en dicha región de Florida y en partes del sur de Georgia y Carolina del Sur para el jueves por la mañana, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas en zonas urbanas y crecidas de arroyos.

La alerta de tormenta tropical está vigente para la zona entre Mexico Beach, Florida, y el río Steinhatchee, al este.

La tormenta se ubicaba la tarde del miércoles a 145 kilómetros (90 millas) al oeste-suroeste de Apalachicola, Florida, y se desplazaba hacia el noreste a 34 km/h (21 mph) con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), dijeron los meteorólogos.

Here are the 4 PM CDT, September 8th Key Messages for newly formed Tropical Storm #Mindy. Heavy rainfall & Tropical Storm conditions are expected tonight for portions of the Florida Panhandle where a Tropical Storm Warning is in effect.

Latest: https://t.co/LPquAyTpD1 pic.twitter.com/L6fdsszll0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 8, 2021