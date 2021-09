Se desborda situación con oleada de migrantes en frontera de Texas: Alcalde de Del Río pide intervención urgente de la administración Biden (+Videos)

septiembre 17, 2021 - 4:28 pm

Nuevas imágenes de la oleada de migrantes, mayoritariamente haitianos, en Del Rio, Texas, muestran escenas caóticas en el terreno a medida que los números superan los 11.000 y Custom and Border Protection (CBP) envía más agentes al área en medio de informes de que decenas de miles más podrían estar en camino.

Las imágenes de Fox News muestran a los migrantes cruzan una presa en el Río Grande, donde han viajado luego al Puente Internacional por miles, lo que genera preocupaciones sobre un nuevo capítulo en la implacable crisis en la frontera sur que ha estallado bajo la administración de Biden.

El miércoles, los números debajo del puente eran más de 4.000, para el jueves por la mañana ese número había aumentado a aproximadamente 8.200 y para el viernes superaba los 11.000. Varias fuentes dijeron a Fox News que les han dicho que hay «decenas de miles» más en camino.

Fox había estado usando un dron para filmar las asombrosas escenas de los miles de migrantes reunidos debajo del puente, pero el jueves por la noche la Administración Federal de Aviación impuso una restricción sobre el puente .

«La Patrulla Fronteriza solicitó la restricción temporal de vuelos debido a que los drones interfieren con los vuelos policiales en la frontera», dijo la FAA en un comunicado. «Al igual que con cualquier restricción temporal de vuelo, los medios de comunicación pueden llamar a la FAA para hacer solicitudes para operar en el área».

La FAA aprobó la solicitud de Fox News el viernes. Antes de eso, Fox filmó desde un helicóptero DPS de Texas las escenas debajo del puente.

Una fuente le había dicho a Fox el jueves que la Patrulla Fronteriza estaba abrumada y que la situación está «fuera de control», mientras que los legisladores de Texas han expresado su horror por las sórdidas escenas de miles de migrantes apiñados debajo del puente esperando ser procesados hacia Estados Unidos.

«La gran cantidad de gente, es como ser golpeado por un 2x4», dijo el representante Tony Gonzales, republicano por Texas, a Fox News en una entrevista el jueves. «Crees que estás en un país del tercer mundo, y esto es Estados Unidos, esto es Del Rio Texas, y literalmente no hay frontera en absoluto, simplemente se ha enlodado».

«Para alimentar a estos migrantes, proporcionarles tres comidas al día le costaría a la ciudad de Del Río $ 1 millón a la semana», dijo. «Esta es una ciudad pequeña que no tiene recursos y, sin embargo, literalmente tienen que aportar millones de dólares a la semana para manejar esta crisis; es injusto para ellos».

«Esto es un desastre, y es un desastre provocado por el hombre», dijo el senador Ted Cruz, republicano por Texas, quien también compartió imágenes del caos. «Cuando tienes fronteras abiertas, esto es lo que obtienes.

Cruz y otros han dicho que el aumento se debió en parte a la cancelación de los vuelos de deportación a Haití, lo que llevó a que más haitianos hicieran el viaje a Estados Unidos.

Un funcionario del DHS le dijo a Fox News que un vuelo a Haití salió el miércoles y dijo que los vuelos continúan, aunque no pudieron proporcionar detalles sobre los próximos vuelos debido a factores operativos y de seguridad.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza le dijo a Fox News que la Patrulla Fronteriza está «aumentando su mano de obra en el sector de Del Rio y coordinando esfuerzos dentro del DHS y otros socios federales, estatales y locales relevantes para abordar de inmediato el nivel actual de encuentros de migrantes y facilitar un ambiente seguro y humano. y proceso ordenado».

«Se entregaron agua potable, toallas y baños portátiles para que los migrantes los usen mientras esperan ser transportados a una instalación», dijo un portavoz en un comunicado.

Mientras tanto, el alcalde de Del Río, Bruno Lozano, pidió a la administración que actúe sobre la crisis.

«Esto es solo algo que necesita ser sacado a la luz, que necesitamos una atención rápida de la administración, necesitamos una atención rápida a esto, necesitamos una respuesta en tiempo real», dijo.

Fox News