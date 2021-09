Salvador Pérez conectó su cuadrangular 48 de la campaña (+Video)

septiembre 29, 2021 - 9:55 pm

El venezolano Salvador Pérez, catcher de los Reales de Kansas City, llegó este miércoles 29 de septiembre a los 200 jonrones de por vida en las mayores y el número 48 de la temporada de 2021 en la MLB.

Los 48 vuelacercas colocan al venezolano a uno de la marca para peloteros de su país impuesta por Eugenio Suárez (49). Además, Pérez aumenta su ventaja en el primer lugar de la lista de jonroneros de esta campaña.

Perez igualó la marca de Jorge Soler, hasta ahora líder en solitario de Jrs (48) conectados en una campaña regular de los Royals de Kansas City.

La de 2021 ha sido la temporada más destacada de Salvador Pérez en las Grandes Ligas desde el punto de vista ofensivo.

Salvador Pérez había superado el récord de más cuadrangulares para un receptor en la MLB, el pasado lunes 20 de septiembre en un encuentro contra los Indios de Cleveland.

He didn't wait long for No. 48!#TogetherRoyal pic.twitter.com/FRDKtJjdO6

— Kansas City Royals (@Royals) September 30, 2021