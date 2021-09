Salomón Rondón no estará con la Vinotinto en la triple fecha eliminatoria

septiembre 2, 2021 - 2:55 pm

La Vinotinto tendra la baja de Salomón Rondón para esta triple fecha eliminatoria tras fichar con el Everton de la Premier League.

Venezuela enfrentará este jueves a Argentina en Caracas, para posteriormente jugar contra Perú (Lima – 5 de septiembre) y Paraguay (La Asunción- 9 de septiembre).

» Siento no poder defender los colores de la selección en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes…”, expresó el «Gladiador», que firmó con The Toffees un contrato de dos años.

Salomón Rondón, cuarto baja sensible de la Vinotinto en esta triple fecha eliminatoria

La ausencia de Rondón se suma a Fernando Aristeguieta, Darwin Machís y Yordan Osorio, quien quedaron fuera de la concentración por lesiones.

Salomón Rondón ha convertido dos de los 17 goles que ha conseguido la Vinotinto contra Argentina en sus 25 partidos.

El caraqueño es el máximo goleador de Venezuela en toda su historia con 31 goles en 83 partidos. Josef Martínez, quien le marcado dos tantos a la Albiceleste, estaría encargado de hacer los goles de la Vinotinto en esta triple fecha eliminatoria tras la baja de Salomón Rondón.

@salorondon23 no podrá asistir a la convocatoria de la triple fecha de la #Vinotinto 🆚 Argentina, Perú y Paraguay. “Siento no poder defender los colores de la @SeleVinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes…” pic.twitter.com/9PmstBtujv — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 1, 2021

