Rosa María Martínez, la venezolana que se robó el corazón de los españoles en Got Talent (+Video)

Rosa María Martínez es la venezolana que en Madrid, con su talento, se robó el corazón de los españoles y en especial de los abuelos con su presentación artística en el reallity Got Talent España.

La séptima edición de ‘Got Talent España’ vivió esta viernes un momento muy emotivo en su segunda gala de audiciones. Edurne y Risto Mejide dieron su pase de oro conjunto a Rosa María Martínez, una enfermera venezolana que trabaja para un centro de mayores y que impresionó con su voz lírica sobre el escenario del formato de Telecinco y Fremantle.

«Yo soy enfermera, trabajo en una residencia y un centro de guía para mayores, además canto para los abuelos, consideran que los sanitarios somos unos héroes, pero para mí, mis héroes han sido ellos, que me acompañan aquí en este teatro», dijo en su presentación al jurado e inmediatamente una barra de abuelitos empezó a aplaudir a la artista.

En el comentario de su semblanza dijo que: «El mejor público son los abuelos. Han sido el público que me ha rescatado y me ha mantenido activa como artista durante todo este tiempo, fue muy duro por que antes de la pandemia hice algunas presentaciones, pero luego de ese tiempo hasta ahora, yo no he cantado, solo para los abuelos, han sido mi único público. Era una especie de ritual cuando se les dice que la enfermera iba a hacer un concierto, todos iban de gala. Todos van dispuestos y esperan ansioso el concierto. Ellos te devuelven el cariño que le das con mucho amor. Te lo expresan, te lo dicen y se sienten agradecidos. Vale muchísimo la pena trabajar con ellos», aseguró Rosa María.

Destacó que esa noche de la presentación, más que una oportunidad para ella, lo es para los abuelos, que pudieron salir del centro a disfrutar de ese tipo de eventos, sobre todo de sentirse sanos.

Luego de su presentación todos quedaron conmovidos y el jurado llenó a la venezolana de elogios, mientras que los abuelos aplaudieron, para luego subir al escenario a acompañar a Rosa María, siendo un momento súper especial.

«Representas todo aquello de lo que tenemos que estar orgullosos: nuestros mayores, nuestros sanitario y al talento que sobrevive y nos hace creer. Y a vosotros (los residentes de Rosa), gracias. Este botón dorado es vuestro», dijo Risto.

«Es el botón dorado más importante que daremos nunca», le dijo el presentador de ‘Todo es mentira’ a Edurne. «Lo sé. Esto era para los dos», le contestó la cantante.

