Revelan las prácticas sexuales de los talibanes y el por qué de la falta de empatía con las mujeres

septiembre 4, 2021 - 10:29 am

Tras visitar Afganistán en tres ocasiones, el periodista de CNN Brasil, Lourival Sant’Anna, desveló aspectos poco conocidos de los talibanes. Una de las prácticas más destacadas es que los hombres radicales islámicos suelen darse placer sexual entre ellos. Pero como están casados con mujeres y tienen hijos nadie habla de esas prácticas sexuales, y dentro de la cultura talibán esta costumbre no se considera homosexual, divulgó Cambio16.

Respecto al papel que desempeñan las mujeres, el escritor y analista ha señalado que son «propiedad de sus hombres», pero no hay ningún tipo de afinidad entre ellas y sus maridos, pues las mujeres se dedican a criar y atender a sus hijos, aunque esta conexión sí existe entre hombres. Tradicionalmente, las mujeres tienen un papel secundario en la sociedad pastún, el grupo étnico predominante entre los talibanes.

Las relaciones sexuales entre talibanes no son milenarias

Lourival Sant’Anna asegura que el vínculo entre hombres es algo cultural, pues la primera generación de talibanes creció separada de las mujeres. Durante la guerra contra la Unión Soviética entre 1979 y 1989 muchos talibanes quedaron huérfanos y se fueron a vivir a internados religiosos. Un ambiente dominado por las relaciones homosexuales entre profesores y alumnos. Actualmente esto esas prácticas sexuales se siguen viendo, especialmente en las regiones más aisladas del sur de Afganistán, donde es común ver relaciones entre hombres adultos y adolescentes.

Los talibanes no le llaman homosexualidad, ese término lo emplea el periodista para describir y revelar su descubrimiento. Los talibanes llaman a estas prácticas sexuales «placer entre hombres», pero se habla poco de ello y lo practican en silencio. Funciona de tal manera que para no cometer ese «pecado» de tener vínculos sexuales con otros hombres los talibanes cumplen con su obligación religiosa de casarse y tener hijos. No lo ven como homosexualismo.

Los talibanes castigan y persiguen duramente a quienes se reconocen homosexuales o de la comunidad LGBTQI+ en general. Sin embargo, irónicamente coquetean con otros hombres. No solo los talibanes tienen esa conducta, también los muyahidines practican «el placer entre hombres».

Los talibanes están dentro de la sociedad afgana

El periodista también declaró a DW sobre la reciente toma de posesión del poder en Afganistán de los talibanes, que aseguran que «buscan no tener enemigos externos». Lo más probable es que Afganistán «vuelva a ser un refugio para guerrilleros y terroristas», pero todo dependerá de su relación con China, Pakistán y Estados Unidos.

Consultado sobre cómo viven actualmente los afganos, el periodista (que permanece en contacto con diputados, investigadores y personal de ONG) informa que todos ellos viven con miedo, y se sienten abandonados. Después de 20 años sin tener mucha presencia en Afganistán, los ciudadanos comenzaron a tener esperanza de que podrían tener un futuro donde serían más libres. Pero hace meses todo eso cambió y ahora se esconden en sus casas o en otros lugares para mantenerse seguros. «No hay privacidad. Y los talibanes están muy dentro de la sociedad, es muy difícil escapar de ellos», asegura.

Respecto al papel de Pakistán en este conflicto, Sant’Anna dice que los talibanes fueron creados por los pakistaníes para impedir que Afganistán tuviera un gobierno amigo de la India. Por ello, Pakistán da cobijo a grupos terroristas islámicos «para contrarrestar el poderío de la India. Y puede ser que necesiten prestar ese tipo de servicio a Pakistán. Especialmente un terrorismo contra la India».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Cambio 16