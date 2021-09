Reportan desaparición de zuliana en Grecia: Sospechan que su esposo la aisló

Desde hace tres meses sus familiares no tienen conocimiento de su paradero. Exigen que el esposo de la zuliana, indique dónde y cómo se encuentra

Como Virginia Amesty, quedó identificada la zuliana que según sus allegados, desapareció el pasado mes de mayo del presente año.

Al parecer sostuvo una fuerte discusión con su esposo, Mario Petropolous, por lo que desde ese entonces, no se tiene conocimiento de donde puede estar.

Ante la falta de comunicación y el desconocer sobre Amesty y sus niñas, parientes de la víctima decidieron realizar una campaña a través de las redes sociales para tratar de ubicarlas e indagar sobre su situación.

Por su parte, la hermana de Virginia, efectuó un comunicado a través de Instagram @lauraamesty, en el que escribió lo siguiente:

«Hoy me canse de callar, desde hace meses estamos en una situación donde no tenemos comunicación con mi hermana, ni mi familia la ha tenido ni sus amigos. Todo empezó el mes de mayo tras una discusión de ella con su esposo Marios Petropoulous, que hizo que su vida y la nuestra cambiara. Ya hoy casi 5 meses sin saber de ella, él la aisló de todo su entorno y simplemente porque él cree que Virginia es su propiedad. Se que ella tiene miedo, por otra parte ya se hizo una denuncia a la embajada de Venezuela en Grecia pero no se logró nada. Virginia calló, lo qué pasa supongo está bajo amenaza. Dejo este post para todas las personas que se han preocupado el día de hoy y se qué haciendo eco pronto te escucharemos de nuevo hermana te extraño y te amo».