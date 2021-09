¿Recuerda el Nokia 6310? Volvió con nuevo diseño, pantalla amplia y batería de larga duración

septiembre 8, 2021 - 1:06 pm

En 2001 Nokia, marca reconocida por la resistencia de sus celulares, lanzó el popular Nokia 6310, dispositivo que en su época fue muy querido por su diseño, su juego ‘Snake’ y la gran durabilidad del equipo.

Ahora HMD Global, hogar de los teléfonos Nokia, ha presentado un rediseño de ese icónico celular para celebrar los 20 años de este teléfono insignia que marcó una era.

¿Qué ofrece el nuevo Nokia 6310?

Esta nueva versión cuenta con un rediseño que incorpora una pantalla más grande y a color, para permitir una mejor visualización de los contenidos. Además posee conectividad 4G, acceso a apps de redes sociales, botones más grandes para poder chatear.

Además, conserva algunas de las características clásicas que tenía el modelo lanzado en 2001, como radio FM inalámbrica y el popular juego ‘Snake’.

Lee también: Desde el 1 de noviembre, WhatsApp dejará de funcionar en estos dispositivos Android

Según el fabricante, estos elementos se incorporan al teléfono sin perder la resistencia y durabilidad que caracterizado a los teléfonos Nokia.

Por otra marca, la marca aseguró que a diferencia de los smartphones de hoy en día este teléfono contará con una batería que tendría una duración de varios días. De modo que el usuario podría tener el teléfono operativo por cerca de una semana, con tan solo una carga.

Ficha técnica Nokia 6310 edición 2021

Pantalla: tamaño: 2,8 pulgadas / resolución QVGA

Cámara: trasera de 0.3 MP

Conectividad: Bluetooth: 5.0 / 4G / WiFI / GPS

Conexión: USB: Micro USB (USB 2.0)

Batería: 1150 mAh, extraíble

Memoria RAM: 16 MB

Memoria ROM: 8 MB

Sistema operativo: S30 + / CPU Unisoc 6531F

Audio: Radio FM (cableada / inalámbrica), reproductor MP3

Tamaño de Sim: estándar

Dimensiones: altura 14,1 mm / largo 135,5 mm / ancho 56 mm

Puerto para audífonos: 3,5 mm

The return of an icon. Presenting the new #Nokia6310, the familiar phone for the modern world.

With a battery that can go weeks without charges, a large curved screen, the classic Snake game and so much more, the #Nokia6310 is a phone to fall back in love with 😍 pic.twitter.com/cUMNbRHyAU

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) July 27, 2021