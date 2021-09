Rafael Santos aclara rumores sobre accidente de tránsito: «estoy vivito y coleando»

septiembre 2, 2021 - 10:49 am

La tarde de este miércoles, el cantante Santos Rafael, conocido como ‘El Joven Juglar’, sufrió un accidente cuando, junto a sus músicos, se movilizaban hacia Bosconia, municipio donde tenía programada una presentación.

Tras esto, la confusión reinó entre algunos de los seguidores y amantes del vallenato, quienes pensaron que el accidentado era el cantante e hijo de Diomedes Díaz, Rafael Santos, razón por la que este tuvo que subir un video a su cuenta de Instagram en el que aclaraba que se encontraba bien.

El video empieza con Rafael Santos diciendo: “Qué tal amigos, yo soy Rafael Santos Díaz y quiero decirles y manifestarles que estoy muy bien de salud, muy contento, porque acabamos de realizar el lanzamiento de la producción ‘El Hijo del Cacique’”.

Posterior a esto, el cantante explicó que la confusión pudo darse debido a “una noticia de pronto equivocada, donde tal vez me dieron a mí como accidentado pero nada de eso ha pasado”.

Y aprovechó para desear pronta recuperación a los muchachos que se accidentaron: “Qué Dios me los proteja y me los pare rápido, que Dios me los ponga bien rápido, eso es lo que le pido al Señor. Bendiciones mi gente, no se preocupen, estoy vivito y coleando”.