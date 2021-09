Rafael Ramírez: La participación es uno de los mecanismos de lucha que activamos

septiembre 1, 2021 - 10:17 pm

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez, visitó Noticia al Día este miércoles, para ofrecer detalles sobre la reciente decisión de la Plataforma Unitaria de participar en los próximos comicios del 21 de noviembre.

Ramírez detalló que el hecho de que la oposición haya decido participar, «no quiere decir que las elecciones del 21-N gocen de condiciones óptimas».

La participación es uno de los mecanismos de lucha que vamos a activar. Estamos claros que no hay condiciones. No hay condiciones que garanticen un proceso confiable. Eso está en construcción, eso es lo que se está discutiendo en México. El hecho que digamos que participamos, no quiere decir que entramos en un proceso con condiciones óptimas», recalcó el exdiputado de la Asamblea Nacional durante el periodo 2015-2020.

Pese a la agenda electoral actual del país, Ramírez recordó que al menos 60 países desconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela porque, según la comunidad internacional y la oposición venezolana, no hubo una elección presidencial justa en el año 2018, en Venezuela, donde resultó victorioso Maduro frente a su contrincante del momento, Henri Falcón. Sin embargo, Ramírez aclaró que este tema también es parte de la agenda en México donde se llevan las mesas de dialogo entre Gobierno y oposición.

El también coordinador municipal de Primero Justicia (PJ) en Maracaibo, considera que el presidente Maduro, finalmente, tuvo que sentarse a dialogar con la oposición, la cual denominó de legitima, para buscar una salida negociada.

Recordó que aún existen políticos inhabilitados en la oposición, como Juan Pablo Guanipa y Pablo Pérez, quienes no pudieron postularse ahora para la candidatura de la Gobernación del Zulia. “Juan Pablo Guanipa está inhabilitado, lo que impide que ejerza sus derechos políticos, y la otra opción (refiriéndose a Pablo Pérez) también fue inhabilitado», respondió Ramírez al ser consultado sobre el por qué PJ Zulia no había postulado candidato para la Gobernación de la entidad.

Sin embargo, aseguró que las inhabilitaciones también es otro tema que debe discutirse en México. En este sentido, exigió que se levanten todas las inhabilitaciones de la oposición y, además, que las tarjetas de los partidos fueran devueltas.

El dirigente de PJ Zulia que la participación el 21 de noviembre es parte del mecanismo de presión para lograr un cambio político general en el país, donde se incluyan la opción de un referéndum o elecciones presidenciales. «La plataforma unitaria esta decidida a participar porque lo considera una opción que tiene que ir ejerciendo para seguir presionando la salida de Maduro. Ese es el objetivo, ir a un proceso electoral con condiciones y avanzar en el mecanismo alternativo: referéndum o un proceso general de elecciones», enfatizó.

Propuestas para la Alcaldía

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo también compartió algunas propuestas para el municipio. Entre su oferta política destaca un plan de recaudación de impuestos diferenciado para que los contribuyentes cancelen de acuerdo a su capacidad económica, pero, aclaró, «todos deben pagar». Manifestó que el pago de impuestos diferenciados debe ser establecido, además, de acuerdo a las limitaciones de las empresas para trabajar en medio de la pandemía.

Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar junto al sector privado. «Viene una gestión creativa… Buscaremos hacer cosas que, sin grandes inversiones, permitan buscar soluciones a la gente», resaltó.

Ramírez está convencido que, en Maracaibo, puede desarrollarse un plan de servicios públicos con interacción del sector privado. «Tu puedes hacer un convenio con las empresas para el transporte público, por ejemplo: que el privado aporte una parte la flota del transporte público y la Alcaldía, otra, de acuerdo a las capacidades de ambos sectores.

Por último, planteó el reciclaje como herramienta para resolver el problema de la recolección de desechos sólidos. «Se debe formalizar cronograma de las rutas de recolección de basura. Con el privado se pueden hacer alianzas para la adquisición y alquiler de camiones donde se pueda recolectar la basura de la ciudad», concluyó.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día