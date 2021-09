Rafael Ramírez: Estamos en la etapa de construcción de la estructura que cuidará la elección

septiembre 13, 2021 - 12:19 pm

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo por la Plataforma Unitaria, Rafael Ramírez, visitó Noticia al Día para exponer los detalles de la candidatura que encabeza de cara a los comicios del 21 de noviembre.

Indicó que en este momento, la Plataforma Unitaria está en la fase de preparación de la estructura que defenderá el voto opositor el 21-N.

“Estamos en la etapa de la construcción de la plataforma que nos ayudará a cuidar la elección. Es una de las complejidades que tenemos: el cuidado de la elección. Después viene el diseño de una estrategia conjunta de cómo se abordarán los problemas del Zulia”, señaló.

Agregó: “La prioridad ahorita es hacer que las candidaturas tengan tanta fuerza, que nos permitan ganar las elecciones. Estamos construyendo la estructura de hombres y mujeres, que permita cuidar los resultados. Luego haremos una plataforma para presentar proyectos regionales y municipales”.

Sobre la aspiración de otros candidatos de oposición a la Alcaldía de Maracaibo, Ramírez manifestó que no habrá elecciones primarias en Maracaibo, pero si un consenso que anunciará el vocero oficial de la plataforma unitaria en su momento. ” No van a haber elecciones primarias, lo que se le va a presentar al municipio es un consenso. Eso se está desarrollando. No soy yo quien debe hacer ese anuncio”, destacó.

Sin embargo, indicó que el hecho de que se presenten varias opciones políticas para la Alcaldía de Maracaibo, es una demostración de democracia de la Unidad, donde se permite el debate y la diversidad de opiniones.

Con respecto al candidato a la Gobernación del Zulia Manuel Rosales, señaló que se ha reunido con este y ambos han discutido, a juicio de Ramírez, la importancia de “recuperar el Zulia”. Acotó: Coincidimos en que tenemos que recuperar el brillo de Maracaibo y el Zulia”.

El Candidato indicó que la prioridad actual es hacer que las candidaturas de oposición en la región tengan tanta fuerza, que permita ganar las elecciones. “Hay una participación efectiva. Estamos decididos a acompañar a la gente”, enfatizó.

Afirmó que apuesta al éxito en las negociaciones de México, sin embargo, aclaró no tener información de las últimas conversaciones, ya que es una reserva lógica de los negociadores. Es lo prudente para que el proceso avance con la dinámica que tiene que tener, con discreción. Mi apuesta es que eso pueda salir bien”, subrayó.

Recordó que la oposición irá a elecciones con la tarjeta de la Unidad- la de la manito- y que aún se discute en México la devolución de las tarjetas a sus respectivos partidos y directivos.

Finalmente, envió un mensaje al pueblo marabino: “Tengamos confianza en que vamos a presentar la mejor opción para todos los espacios, en los 21 municipios del estado. Vamos a cambiar la realidad del Zulia, acompañados con la gente”.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día