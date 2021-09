Rafael Lacava anunció que contrajo covid-19 por cuarta vez (+Video)

septiembre 24, 2021 - 2:03 pm

«Todavía no me he podido reponer de este covid, que me volvió a dar», confirmó el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava a través de su cuenta en Instagram.

Esta es la cuarta vez que el mandatario regional padece la arremetida del virus, según lo confirmó en sus redes sociales.

El texto que acompaña al video colgado en Instagram ratifica la presencia de la enfermedad. «De repente como que me tengo que cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis cuatro hijos; y el otro este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con el, por eso es que no será tarea difícil no poder abrazarme con el. De eso vivo y de ese abrazo me alimento el alma. Los quiero mucho a todos y pronto estaré en la calle nuevamente que es a donde pertenezco».

Al final de su video afirma: «Volveré»

Ya pronto estaré de nuevo con ustedes. De repente como q me tengo q cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis 4 hijos y el otro este pueblo q me llena de alegría cada vez q estoy con el 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/nlFBoho0yz — Rafael Lacava (@rafaellacava10) September 24, 2021

