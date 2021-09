Rafael Dudamel resbaló en su debut como DT del Deportivo Cali

septiembre 13, 2021 - 11:43 am

El venezolano Rafael Dudamel no tuvo suerte en su debut en el banquillo del Deportivo Cali tras perder 1-0 ante América en el clásico vallecaucano del fútbol colombiano.

El único gol de este compromiso en el estadio Deportivo Cali Myriam Guerrero fue anotado por Emerson Batalla en el primer tiempo (18′).

Batalla fusiló las redes con un zurdazo desde unos 20 metros para dejar sin opción al portero paraguayo Guillermo de Amores que aunque voló por el balón nada pudo hacer.

La escuadra azucarera dirigida por el yaracuyano pudo igualar el marcador, sin embargo Ángelo Rodríguez falló un tiro penal.

Rafael Dudamel habló tras su debut con Deportivo Cali

Dudamel afirmó que “el resultado no nos deja contentos, no nos deja tranquilos, y cuando vemos la tabla de posiciones no podemos estar felices, me quiero quedar con el contenido del juego, con todo lo que marcamos dentro del partido en intensidad, volumen de juego, pelotas recuperadas y opciones de gol”.

Con el triunfo, América de Cali ingresa, parcialmente, al grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay. Los “Diablos rojos” de Juan Carlos Osorio suman 14 unidades, producto de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Por su parte, Deportivo Cali se aleja de la zona de clasificación y se mantiene en la casilla 15 con 9 puntos. El conjunto del entrenador venezolano registra 2 triunfos, 3 empates y 4 caídas en la Liga.

Con el triunfo, América ingresa, parcialmente, al grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay. Los de Juan Carlos Osorio suman 14 unidades, producto de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

En la décima jornada, América de Cali recibirá a Jaguares, mientras que el Deportivo Cali visitará al Deportes Tolima.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Alberth Josue Piña

Noticia al Día