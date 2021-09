Rafa Nadal: «En el guion no estaba estar cojo»

septiembre 15, 2021 - 2:09 pm

El tenista español Rafa Nadal, ganador de veinte Gran Slam, admitió este miércoles que encara un «proceso que va a ser difícil», tras someterse a un tratamiento para superar sus problemas en el pie izquierdo.

Nadal, que el 20 de agosto pasado había dado por concluida su temporada por sus problemas en el pie, aseguró este miércoles en la presentación de un documental sobre su academia que todavía está «un poquito dolorido del pie».

Pese a estos problemas, el tenista afirmó estar «con ilusión de mejorar, con ilusión de encarar un proceso que va a ser de alguna manera difícil, doloroso en algún momento, pero que tengo que recorrer para volver a luchar por lo que quiero».

Nadal había publicado el sábado pasado una foto suya con el pie izquierdo como vendado o escayolado, anunciando haber estado en Barcelona «para recibir un tratamiento en el pie que me mantendrá unos días de reposo y unas semanas fuera de pista».

Los problemas del tenistas español le habían llevado a renunciar esta temporada a Wimbledon, a los Juegos Olímpicos de Tokio y al Abierto de Estados Unidos, disputando su último partido en torneo de Washington a principios de agosto, donde perdió en los dieciseisavos de final con el sudafricano Lloyd Harris.

«Evidentemente en el guión no estaba estar cojo a día de hoy, con muletas hace unos días, pero es básico saber adaptarse y aceptar las cosas como vienen», afirmó.

«En la vida me han tocado muchísimas cosas fantásticas, me han venido cosas increíbles durante mi carrera y también cosas más complicadas a nivel de lesiones, pero siempre he encontrado la forma de salir adelante», añadió.

«Con los años, cada vez es más complicado porque uno tiene que ser realista y el reloj no para, pero sigo teniendo ilusión», concluyó Nadal en la presentación del documental, que se estrena el viernes a nivel mundial.

Esta serie documental sobre la academia de Nadal, grabada a lo largo de un año, recorre los entresijos de la Rafa Nadal Academy con entrevistas a personas como su tío, exentrenador y director de la academia, Toni Nadal, el suizo Roger Federer o el baloncestista Pau Gasol.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP