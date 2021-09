¿Qué es blockchain y cómo podría beneficiar a la “transparencia” de las finanzas en el mundo?

septiembre 24, 2021 - 4:51 pm

Bitcoin, criptomonedas y minería de datos son términos que se han popularizado y mediatizado en todo el mundo durante los últimos diez años. La considerada “nueva finanza” ha revolucionado la economía de todo el planeta con más de 8.400 criptomonedas existentes hasta la fecha con el Bitcoin como la más importante.

De acuerdo con Statista, un portal especializado en la recolección y análisis de datos, el Bitcoin cuenta con una capitalización de más de 914 mil dólares, mientras que la capitalización de la segunda en la lista (Ethereum) se reduce hasta cinco veces alcanzando los 206 mil dólares.

Sin embargo, en medio del ‘boom’ de este tipo de economía digital aún son muchos los términos de los que se desconoce su verdadera definición e importancia dentro de dicho mercado; uno de estos es ‘blockchain’. Traducido como “cadena de bloques”, es uno de los conceptos más complicados de entender en la tecnología, pero muy importante en el desarrollo de la misma.

“Las finanzas tradicionales, los mecanismos financieros creados hasta el momento, la banca y los sistemas de crédito hasta hoy existentes han mostrado sus dificultades para abordar estos desafíos. Nos preguntamos si las nuevas tecnologías basadas en blockchain y las finanzas abiertas y descentralizadas, pueden brindar nuevas soluciones que permitan traccionar más inversión y crédito hacia modelos de negocios y emprendimientos que impulsen una economía baja en carbono”, afirmó Mauricio Moresco, jefe de proyectos de ACDI Argentina.

Pensando en esto, Infobae explicará por medio de un desglose de términos qué es blockchain así como la relevancia que tiene para el mundo de las criptomonedas y el impacto en una economía.

Para comenzar, cabe recordar que las cadenas de bloques se pueden identificar como unas “cajas digitales” que guardan en orden cronológico las transacciones realizadas con un tipo específico de criptomoneda. Estas cajas (bloques) se pueden comparar a una carpeta dentro de una base de datos, solo que en este caso la información suministrada en dichos bloques no se puede editar ni eliminar. Por ejemplo, si se realizó una transacción en Bitcoin lo único cierto es que la misma se depositará en un bloque que se agregará a una cadena almacenada en una base de datos perteneciente a esta criptomoneda. No más. No se borra ni se edita, solo se agrega y queda guardada allí para siempre.

Sabiendo esto, ya es momento de “desmenuzar” cada uno de los componentes que hace posible la existencia de blockchain. Lo primero que hay que saber es que se almacenan en bases de datos distribuidas es decir, una colección inmensa de servidores (computadoras) que no se limitan a una ubicación geográfica central sino que se encuentran distribuidas (de ahí su nombre) en diferentes puntos en el mundo. De esta forma, en caso de que un servidor falle existirá una serie de servidores distribuidos en otras zonas del planeta albergando de forma segura la base de datos mientras se repara la computadora en cuestión.

Con esta explicación, ya es más fácil reconocer que la información contenida en blockchain no se guarda en un servidor central sino que, literalmente, está repartida y protegida por todo el mundo.

Ahora, ¿cómo se almacena dicha información? A diferencia de lo que sucede con una carpeta normal, cuando se realiza una transacción de criptomoneda la misma se guarda en un bloque que ya tiene en su interior otros procesos financieros realizados anteriormente.

Sin embargo, nunca una transacción nueva va a estar sobre una antigua; de hecho, ninguna está sobre otra: en estos casos los datos se guardan de forma lineal y la única jerarquización que existe es la cronología. Cuando un bloque se llena se une de forma automática a una cadena que guarda desde la transacción más antigua hasta la más nueva, respetando el tiempo de cada una. Con esto se puede tener un registro completo de las transacciones que se han hecho en el tiempo, con la seguridad de que ninguna de ellas se pueda alterar o siquiera eliminar.

Economía “transparente”

Precisamente es en este último punto donde se puede resumir la seguridad de las blockchain y su importancia en las nuevas finanzas, conocidas también como “finanzas descentralizadas” (DeFi, por sus siglas en inglés).

“Las soluciones DeFi mejoran los servicios financieros tradicionales al ser totalmente transparentes y descentralizadas, es decir que nadie, ninguna institución puede intervenir y cambiar las reglas del juego ya que dichas reglas están programadas en la blockchain que las vuelve inmutables”, explica la empresa Socialab por medio de un comunicado oficial.

Por su parte, Tadashi Takaoka, gerente general de Socialab Chile, indicó que en caso de ser aceptada como la alternativa financiera del futuro, “la tecnología blockchain traerá cambios importantes como sociedad. Validaciones descentralizadas, mejor trazabilidad, contratos más seguros, más acceso a créditos y toda una nueva economía para todos y todas”.

