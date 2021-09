¿Puede continuar un matrimonio después que se acaba el amor?

septiembre 27, 2021 - 4:08 pm

Para llegar a esa respuesta lo más importante es saber cómo comienza el amor. Y es que el amor empieza por una atracción hacia la otra persona, ahí es cuando la persona empieza a sentir lo que llamamos “flechazo”. Según el mundo, existen tres variables que definen una relación sana: el nivel de compromiso, de intimidad y la pasión.

El compromiso, significa tener los mismos objetivos y luchar al unísono para conseguirlos. Hay temas importantes como cuántos hijos se desean, dónde vivir, manejo de las finanzas.

La intimidad, la relación es auténtica cuando se comparte la misma filosofía de vida, se puede hablar de cualquier tema, sentir y disentir.

La pasión, la pareja necesita intercambiarse cariño, gozar de una sexualidad apropiada para ambos, compartir ocio y emociones positivas.

Si la relación está dañada en tres de estas variables tiene los pies de barro, quizás solo les une el cariño, pero este cariño no dura para siempre.

Si son dos, han de entrar en cuidados intensivos pero pueden seguir adelante si ambos se comprometen en ver sus errores y no culpar al otro. Si está afectada en un solo aspecto necesita atenciones pero tiene buen pronóstico si se disponen a cambiar lo que no funciona y a aceptar lo que no se puede cambiar.

Continuar un matrimonio luego de que se acabe el amor es decisión de cada uno como persona, si uno está dispuesto a seguir conviviendo con esa persona; existen terapias de pareja que podrían solucionar dicho problema, pero si desea terminar su relación y con el menor dolor posible, lo importante es estar claros al momento de dicha decisión; muchas veces las relaciones no siente ningún tipo sentimiento, y cuando se acaba el amor simplemente sienten lo que se llama “cariño” hacia esa persona. Muchos matrimonios continúan más tiempo por ese “cariño” que sienten, otra de las razones más comunes es que no se separan es por el simple hecho del qué dirá la sociedad sobre mi matrimonio o que mi matrimonio fracaso y siempre seré un fracaso.

Si bien es cierto que hay estudios que prueban que las personas casadas o que conviven tienen mejor calidad de vida y viven más tiempo, el dato clave es que se trata de convivencias felices. Por el contario, un matrimonio con problemas empeora la calidad de vida y es capaz de deteriorar la salud de uno o de ambos miembros de la pareja.

Es importante saber cuándo el amor se acaba, pero también es importante saber cuándo el amor está fallando; estas son las 4 razones por la que el amor se acaba:

-las críticas, pues una pareja que critica todo lo que el otro hace crea inseguridad en la relación.

-El desprecio, si se tratan con desdén y no se respetan están creando un campo minado que pronto explotara.

-Estar a la defensiva, pues esto quiere decir que si su pareja responde excesivamente ante sus palabras o espera su ataque más que su compresión: la relación es una amenaza.

-El obstruccionismo que viene siendo el comportamiento agresivo pasivo que acaba con el amor, como no tocarse, no hablar y no tratarse.

Recuerde que a veces una ruptura significa regalar y regalarse la libertad; y que no estamos obligados a estar juntos si no se quiere.

El Mundo/Noticia al Día