Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España por tercera edición consecutiva

septiembre 5, 2021 - 8:10 pm

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ganó este domingo por tercera edición consecutiva la Vuelta ciclista a España, tras llevarse además la victoria en la 21ª y última etapa, una contrarreloj en Santiago de Compostela.

Roglic, que se había puesto líder el miércoles al imponerse en la etapa de montaña que terminó en los Lagos de Covadonga, se convierte en el tercer hombre en conseguir tres títulos seguidos en la Vuelta, después del suizo Tony Rominger (1992, 1993, 1994) y del español Roberto Heras (2003, 2004, 2005).

🎥Etapa 21 – Stage 21 | #LaVuelta21

🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla en Santiago de Compostela gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Primoz Roglic's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/ba6ATkBcmn

— La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2021