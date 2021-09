Presumen suicidio de la madre e hijo que cayeron del tercer piso del estadio de los Padres de San Diego

septiembre 27, 2021 - 1:48 pm

Las autoridades están la muerte de una mujer de San Diego de 40 años y su hijo de 2 años, quienes se cayeron el domingo del tercer piso de Petco Park, estadio de Padres de San Diego, a la acera de abajo en un incidente policial descrito como “sospechoso”.

La policía de San Diego presume que sea suicido, aunque todavía se está investigando si esto fue un accidente o si la mujer saltó intencionalmente desde el nivel superior de la explanada con su hijo pequeño.

“Nuestro corazón, obviamente, está con la familia, pero también con las personas que podrían estar potencialmente traumatizadas al ver esto”, dijo la teniente Andra Brown. “Es una cosa horrible, horrible. Por eso le estamos dando una mirada muy seria”.

Leer más: Una mujer y su hijo murieron por caída en el estadio de los Padres de San Diego

El padre del niño también estaba en el estadio Petco Park, cuyo tercer nivel (comedor), desde donde cayeron las víctimas, equivale al sexto piso de un edificio. Los nombres de la mujer y su pequeño hijo no fueron revelados, pero si confirmaron que residen en San Diego.

Los investigadores están buscando pruebas y posibles testigos, y esperan hablar con las personas que estaban presentes cuando ocurrió la caída, según el comunicado.

#BREAKING at 3:51 @SDFD were dispatched to reports of a woman and child who fell from the ped bridge from Omni to petco park. Early unconfirmed reports is that the two are in grave condition (working on confirmation) @fox5sandiego @Liberty_Zabala pic.twitter.com/vKLDvEAV6B

— Paul makarushka (@heyguyfox5) September 25, 2021