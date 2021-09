Piqué reveló que hubo tensión con Guardiola tras comenzar a salir con Shakira

septiembre 7, 2021 - 1:53 pm

El central del FC Barcelona Gerard Piqué ha confesado que en la etapa final de Pep Guardiola como entrenador azulgrana llegaron «a un punto de tensión importante», aunque ahora su relación con él es «perfecta».

«Llegamos a un punto de tensión con Guardiola importante, y del vestuario en general. La rivalidad con José Mourinho desgastó mucho. Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia; ahora la relación es perfecta. Tenía mucha presión. Sentía que en los entrenamientos lo tenía que hacer todo perfecto. Si ha habido algún momento en el que me he planteado irme del Barça fue aquella temporada», reconoció en una entrevista en el programa humorístico ‘La Sotana’.

Además, el defensa catalán se sinceró respecto a sus primeros años en el club culé. «Si en el año del debut, que salía más que el sol, me dicen que a los 34 años seguiría jugando en el Barça, no habría dado un duro», confesó. «Si la gente supiera un cinco por ciento de lo que hice en ese primer año, me habrían dicho de todo», bromeó.

Tampoco se cortó a la hora de hablar del expresidente Josep Maria Bartomeu. «No estoy capacitado para decir si es el peor presidente del Barça. De los que yo he vivido, debe estar ahí», señaló entre risas. «Todos tenemos nuestra parte culpa, pero es cierto que el club no ha ido hacia donde deseamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los próximos 5 o 10 años serán muy buenos para el Barça», continuó.

Por otra parte, salió en defensa del francés Samuel Umtiti y afirmó que su actitud está siendo «impecable». «No se ha perdido nunca un entrenamiento. La mayoría de gente trabaja en la misma empresa desde hace 30 años y no hace nada. Si yo estuviera en otro club, como el United por ejemplo, haría lo mismo que Umtiti», concluyó.

20minutos.com