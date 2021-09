Piden dinero para los gastos médicos de Maisong Lee tras sufrir un accidente en Estados Unidos

septiembre 29, 2021 - 12:37 pm

A través de un Gofundme, la esposa del zuliano-coreano, Maisong Lee, se encuentra recaudando fondos para su rehabilitación.

«Hola, soy Angelique. Como muchos saben, Maisong está en una condición crítica en el hospital. Hace unos meses perdí mi trabajo en Corea y Maisong y yo decidimos tratar de empezar en mi país Puerto Rico. Sin embargo, se nos hizo muy difícil. Se nos fueron todos los ahorros en pagar renta y cosas básicas como comida y teléfono ya que no era muchos los ahorros que teníamos. Como muchos saben Maisong es solo un Instagramer que hace vídeos por pasión y hacer reír a otros pero no hace muchas publicidad ni nada así que no tiene un ingreso. (Instagram no paga)

No tenemos casa ni nada. Apenas estábamos tratando de encontrar trabajo y empezar de cero», puntualizó la mujer..

Asimismo se refirió a lo poco que sabe sobre el accidente que sufrió el zuliano. «Maisong vino a Massachussets a visitar un amigo y aquí tuvo un accidente en la carretera donde se golpeó muy fuerte la cabeza y otras partes del cuerpo. No sabemos como pasó el accidente porque no había cámaras ni nadie en esa calle solitaria. Solo sabemos que alguien lo encontró tirado en la calle y llamó a emergencias».

Angelique prosiguió diciendo: «El martes 21 de septiembre me llaman a las 8:30 de la noche diciéndome que Maisong está en cirugía. Que sufrió un daño cerebral. Yo no tenía nada para poder venir a Massachussets pero gracias a unos amigos que donaron pude venir rápido. Al día siguiente ya estaba aquí con Maisong».

En el texto enfatizó que se le está haciendo muy difícil la situación, ya que no tienen para los gastos que conlleva la situación. «Todavía no se los gastos del hospital o terapia ya que me dicen que puede estar muchos meses hospitalizado. Y la factura la dan al final cuando suman todo. Algunos me estiman más de 300,000 dólares».