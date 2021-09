Persiste falla en plataforma del Banco de Venezuela

septiembre 17, 2021 - 11:33 am

La plataforma del Banco de Venezuela permanece caída por tercer día consecutivo, ante lo cual la institución informó a través de las redes sociales que trabajan para solventar la falla.

«Entendemos las implicaciones de esta afectación, por ello todo un equipo humano trabaja sin descanso en la restitución de nuestros servicios financieros Reiteramos nuestras disculpas», indicaron a través de las redes sociales.

De igual manera instaron a no compartir información no verificada. «Evita multiplicar información que no haya sido difundida en nuestras redes oficiales», exhortaron en respuesta a unas cadenas que circularon en las plataformas de mensajería instantánea.

Entendemos las implicaciones de esta afectación, por ello todo un equipo humano trabaja sin descanso en la restitución de nuestros servicios financieros Reiteramos nuestras disculpas 🙏 pic.twitter.com/dsF49a8eKt — Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) September 17, 2021

⚠️ ¡Atención! Evita multiplicar información que no haya sido difundida en nuestras redes oficiales En estos momentos el Banco de Venezuela trabaja en el restablecimiento de su plataforma tecnológica para que en las próximas horas puedas realizar tus operaciones financieras pic.twitter.com/nIBcqGTXyp — Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) September 16, 2021

F. Reyes

Noticia al Día