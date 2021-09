Pelé está hospitalizado

septiembre 6, 2021 - 12:10 pm

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento «Pelé» se encuentra hospitalizado en el centro médico Albert Einstein de Saou Paulo desde el martes de la semana pasada, según el medio brasileño, ‘O Rei.

La leyenda del fútbol brasileño ha permanecido en observación en el hospital tras ser sometido a una serie de exámenes de rutina. Pelé, de 80 años, informó el pasado 31 de agosto que acudió a un hospital de Sao Paulo para realizar pruebas rutinarias aplazadas por culpa de la pandemia.

Pelé se expresó por sus redes tras ser hospitalizado

El propio Pelé utilizó su perfil de Instagram para negar los rumores que señalaban que el motivo de su ingreso se debía a un desmayo: «Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!», escribía la leyenda.