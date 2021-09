Pánico en Australia: Así fue el sismo de magnitud 5,8 que provocó daños estructurales (Fotos+Video)

septiembre 22, 2021 - 10:54 am

Un terremoto a poca profundidad sacudió el sureste de Australia el miércoles por la mañana cerca de Melbourne, la segunda ciudad del país, donde algunas personas salieron corriendo a la calle por el temblor de los edificios.

El sísmo, poco habitual en el país, se produjo sobre las 09H00 (23H00 GMT del martes) al este de Melbourne y se sintió a cientos de kilómetros de distancia.

Según el servicio geológico estadounidense, su magnitud fue de 5,8 y su profundidad de 10 kilómetros.

Imágenes en redes sociales mostraban escombros de lo que parecían ladrillos desprendidos de los edificios en una popular área comercial de Melbourne, Chapel Street.

«Estábamos todos trabajando y todo empezó a temblar», dijo a AFP Parker Mayo, empleado de un café de 30 años. «Fue bastante violento, pero todos estábamos en choque», añadió.

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1

— Peter Kalla (@PeterKalla1) September 21, 2021