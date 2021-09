Pamela Conti: «Estoy contenta por lo que hemos hecho en San Felipe»

septiembre 13, 2021 - 4:47 pm

Pamela Conti, seleccionadora nacional de la Vinotinto Absoluta Femenina, estuvo durante seis días en San Felipe para acompañar a las jugadoras que participan, en la primera edición de la Liga FUTVE Femenina 2021.

La estratega italiana, expresó qué tanto los partidos observados como la inauguración, tuvieron un gran nivel. No obstante, hay que seguir trabajando para mejorar cada día más.

«La organización ha sido perfecta. Todo ha salido bien. Ha sido una presentación muy bonita. Los equipos han estado compitiendo bien. No creía que había tanto talento y con poco tiempo, han podido sacar lo mejor. Han sido partidos competitivos y la verdad hemos visto goles de una calidad importante. Pero está claro que hay mucho que trabajar y tenemos que estar en ello», indicó.

La agenda de Conti estuvo realmente apretada y no perdió el tiempo, más bien lo aprovechó al máximo. Además de observar los cuatro primeros compromisos, dictó tres charlas dirigidas tanto a entrenadores como a las futbolistas de Caracas FC, Metropolitanos FC, Deportivo Lara y Yaracuyanos FC.

«La receptividad (de las charlas) ha sido fenomenal. Realmente no me lo esperaba. Me voy contenta por lo que hemos hecho. La charla sirve para aportar conocimiento de otros países y la verdad que he encontrado gente en este pequeño torneo, tanto entrenadores como jugadoras, que me están aportando mucho como yo a ellos», contó la joven entrenadora desde el CNAR.

Un grano de arena para el fútbol femenino

Recientemente, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, le otorgó una importante tarea a Pamela Conti: ayudar en la masificación del fútbol femenino. Con mucho compromiso, de a poco ha dado pasos firmes para cumplir el objetivo.

«Ya hemos empezado y podemos solo seguir adelante para construir. No podemos mirar atrás. Sabemos lo que hay, los problemas que tenemos y sabemos a dónde queremos llegar. Conocemos los objetivos y necesitamos tiempo y paciencia», indicó.

«Todo el mundo quiere los resultados, pero el fútbol son procesos y necesitamos que estos procesos empiecen hoy con lo que estamos haciendo aquí», manifestó.

Incluso, la posibilidad de tener una liga profesional resulta un aspecto fundamental dentro de su labor como seleccionadora nacional de la Vinotinto Absoluta Femenina.

«Es importante porque las jugadoras, aunque no están en la selección ahora, tienen que jugar, se tiene que retomar el fútbol femenino venezolano, se tiene que crear una liga competitiva para que el futuro sea de estas jugadoras que están en Venezuela y no siempre tengan que salir del país para mejorar. Es importante retomar esta liga para darle un futuro mejor a las jugadoras», explicó Conti.

El trabajo continúa

Ahora, luego de observar una semana la primera vuelta de la Liga FUTVE Femenina, el trabajo no para. Pamela Conti, junto a su cuerpo técnico, se prepara para un nuevo módulo con jugadoras que militan en el fútbol internacional, que se realizará entre Caracas y Margarita, desde el lunes 13 al miércoles 21 de septiembre.

«Tenemos muchísima ilusión de que las jugadoras venezolanas puedan volver al país después de dos años. Yo personalmente tengo ilusión, ganas y compromiso», expresó con mucha emoción la seleccionadora nacional.

A su vez, pidió también el apoyo de los venezolanos, que tendrán a sus jugadoras en el país después de tanto tiempo, más allá de las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, que impedirá un contacto más directo con los fanáticos.

«Queremos el apoyo de los venezolanos porque Venezuela es de los venezolanos. Para nosotros es un orgullo estar en el país y poder disfrutar del fútbol. Hemos estado hablando con las jugadoras y creo que es la primera vez en dos años que las veo tan felices de volver a su país», cerró.

