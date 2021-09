Ocho estrellas de la televisión que se han declarado LGBT recientemente (video)

septiembre 6, 2021 - 11:10 am

Ocho estrellas. Son varios los actores y actrices de la industria de las telenovelas que han hecho pública su orientación sexual en los últimos tiempos.

A finales de agosto, el actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por protagonizar éxitos como Sin Senos no Hay Paraíso, Flor Salvaje, El Clon, Marido en alquiler, y varios más, dijo que sintió la necesidad de decir que es gay.

«Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable'».

Mira el video de arriba con las historias de otras siete estrellas.

Parejas como Aristemo y Juliantina han demostrado en los últimos tiempos que las parejas gays tienen gran aceptación en las telenovelas. Sin embargo, cuando se trata de actores abiertamente homosexuales, ¿la industria se comporta diferente?

En un trabajo publicado por People en Español en 2019, consultaron a varios estrellas acerca de si existe homofobia en el mundo de las telenovelas y si ser abiertamente homosexual afecta para conseguir proyectos…

«Hasta el momento ningún productor o ejecutivo me ha cerrado la puerta por ser homosexual, aunque pienso que si alguno lo haría, sabrían cómo justificarse o disimular», dijo el actor puertorriqueño Alexander Torres, a quien hemos visto en telenovelas como Relaciones peligrosas y Dama y obrero.

