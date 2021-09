Nueva York bajo las aguas tras el paso de la tormenta tropical Ida (+Videos)

septiembre 2, 2021 - 9:52 am

Al menos 9 muertos en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey por remanentes de Ida, informó CNN. El fenómeno meteorológico dejó a su paso inundaciones y escenas de caos en el noreste de Estados Unidos.

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha rescatado a cientos de personas alrededor de la ciudad de Nueva York, incluyendo sacar personas de vehículos en carreteras y estaciones de metro inundadas, dijo el portavoz Frank Dwyer a CNN.

Dwyer dio más información sobre las circunstancias en las que murieron las víctimas, incluyendo tres víctimas en Queens –dos adultos y un niño de 2 años– quienes fueron reportados como desaparecidos y no habían sido vistos desde que comenzaron las inundaciones.

Cuando las autoridades fueron llamadas a la residencia en Queens, desaguaron el sótano donde encontraron a las víctimas, dijo Dwyer.

Dwyer le dijo a CNN que a las 11 pm ET, hubo un colapso parcial de una pared lateral debido a las inundaciones en Queens y 12 unidades y 60 bomberos respondieron.

Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural de Estados Unidos.

Las estaciones de metro también estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse, según la Autoridad Metropolitana de Transporte, que gestiona el sistema de transporte público de Nueva York.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) registró un récord histórico de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park.

En plena noche, la nueva gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el «estado de emergencia» tras las «importantes» inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York, que podrían afectar a unos 20 millones de personas.

MADNESS! A NYC train pulls into a flooded subway station; stops; at least one person gets off and then the train moves on. #nycflood #nycsubway pic.twitter.com/soa1o5UjkT

— Yossi Gestetner (@YossiGestetner) September 2, 2021