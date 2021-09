Novak Djokovic se metió en cuartos del Abierto de Estados Unidos

septiembre 7, 2021 - 9:21 am

El serbio Novak Djokovic remontó un set en contra para batir este lunes al joven estadounidense Jenson Brooksby y avanzar a cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El número uno mundial se impuso a Brooksby, de 20 años, por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y 58 minutos de juego en la pista principal, Arthur Ashe.

La estrella serbia se encuentra a solo tres victorias de alcanzar un título histórico en Nueva York, con el que conquistaría los cuatro Grand Slams en la misma temporada, una gesta que ningún tenista masculino consigue desde hace 52 años.

El siguiente rival de ‘Nole’ será el italiano Matteo Berrettini, sexto sembrado, a quien batió en la final del pasado Wimbledon.

It's Novak Djokovic's world and we're just living in it.@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/w9csbZRhsr

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021