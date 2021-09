Novak Djokovic no competirá en el Masters 1000 de Indian Wells

septiembre 30, 2021 - 10:07 am

Dos semanas después de su decepcionante derrota en la final del Abierto de Estados Unidos, el tenista serbio Novak Djokovic anunció el miércoles que renuncia a competir en el Masters 1000 de Indian Wells de octubre.

«Siento no poder ver a mis aficionados en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito. Espero verlos el año que viene», dijo el número uno mundial en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

«Estamos decepcionados de que Novak no pueda acompañarnos», dijo de su lado Tommy Haas, director del torneo. «Esperamos verle de nuevo en el Tennis Paradise el próximo mes de marzo para luchar por un sexto título en el desierto, todo un récord».

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2021