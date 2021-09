Niurka Marcos presentó a su novio 22 años menor

septiembre 28, 2021 - 2:43 pm

Hace unas semanas, Niurka Marcos presumía su romance con un instructor físico. Esa relación sentimental quedó atrás y ahora la vedette revela que tiene un nuevo novio que es 22 años menor que ella.

Se trata de Raúl Palma González, un hombre de 31 años, pero se desconoce cuál es su profesión. «[Le pregunté] ¿por qué quieres estar conmigo?, digo ya sé que soy bella, ¿verdad?, pero, ¿por qué quieres estar con una señora de 53 años? Te pude haber parido», mencionó a los medios de comunicación.

«Y él, insistente con que quiero comerme a esa niña. Y yo: ‘Pues dale, cómeme'», agregó. «Yo soy como Niurka Marcos [evitando comparaciones], comiéndome a un papacito que me quiso comer».

En las redes sociales, los cibernautas reaccionaron ante la diferencia de edad de la pareja de la protagonista del montaje Aventurera. «Como siempre con mangones como se dice en cuba mi cubanita bella… disfruta del manjar»; «Hasta que te veo un macho de tu talla querida, se ven súper»; «La que puede puede y la que no que solo mire, mi diva hermosa»; «Bella que tú eres; que chula pareja hacen. Pregúntale a tu muñeco que si no tiene un hermano un primo para mí; jaja no se crea», y «Hermosa pareja», fueron algunos de los comentarios en su cuenta de Instagram.

Niurka Marcos no le dio mayor importancia a los malos comentarios y no duda en mostrar públicamente a su nuevo amor.

