Ningún velo o trapito puede ocultar la belleza de esta mujer

septiembre 27, 2021 - 11:53 am

El decano periodista colombiano Jaime Pérez Parodi presenta en su cuenta de IG esta imagen con el siguiente comentario: «Y volvió la»Burka» impuesta por el gobierno «Talibán» en Afganistán…», se refiere el comunicador a las férreas y antipáticas restricciones contra las mujeres por las creencias religiosas, sin embargo, al ver la fotografía no queda dudas, no hay velo, no hay trapo, paño que oculte la belleza de esta mujer.

Sus ojos pardor en cejas delineadas a la perfección, el borde de sus párpados, ese color de piel, sin duda una diosa de impresionante belleza.