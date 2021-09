Ni Messi ni Cristiano: Robert Lewandowski recibió la Bota de Oro de la temporada 2020-21

septiembre 21, 2021 - 12:52 pm

El delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski recibió este martes la Bota de Oro que acredita desde 1968 al mejor goleador de los campeonatos europeos, y se la dedicó a su esposa, quien es asimismo su «coach de motivación» personal.

Este trofeo pone el broche a la espectacular temporada del delantero polaco de 33 años, quien batió en el curso 2020/2021 un viejo récord, el del número de goles marcados por un jugador en una temporada de la Bundesliga: con 41 dianas (en 29 partidos disputados) superó a Gerd Müller, quien lo ostentaba desde hacía 49 años con 40 goles en la temporada 1971/72.

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021