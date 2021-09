Natalia Streignard quiere volver a la actuación después de 10 años dedicada al hogar

septiembre 15, 2021 - 3:36 pm

Ya pasaron más de 10 años que la actriz Española, Natalia Streignard, tomó la decisión de alejarse de las pantallas para dedicarse por completo a su familia.

En una entrevista con People en Español, aseguró, «que nunca ha ocultado su deseo por regresar en algún momento a la televisión. Asimismo, destacó, que cuando sus hijos estuvieran en el colegio consideraba que fuera el momento para volver».

Una nueva entrevista con la emisora Onda La Superestación, expresó, “que ya su hijo más pequeño Gianni, comenzó la etapa escolar, y dispone de tiempo libre para dedicarse de nuevo a la actuación».

A su vez, recalcó, que su regreso a la actuación tendría que ajustarse a su tiempo como mamá. Y que su trabajo deberá ser una participación especial, no un personaje que requiera demasiado tiempo porque desea continuar con sus hijos, pero una participación pequeña si cree poder, aseveró.

También, agregó entre risas, «Lo que pasa es que dije tantas veces que no que ya no me hacen caso, ya nadie me llama porque ya dije que no 40 veces, entonces ya dijeron ‘no, hombre, olvídate de Natalia».

