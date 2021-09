En la farándula también celebran hoy: Will Smith, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

septiembre 25, 2021 - 12:20 am

Tal vez nunca pasó esta pregunta por tu cabeza, y es que cuando se hablan de las coincidencias de estos grandes actores hollywoodense lo primero que te imaginas es el matrimonio entre Catherine Zeta- Jones y Michael Douglas, sin embargo, Will Smith queda por fuera de esta relación. Ahora bien, si te fijas en la fecha de nacimiento de los tres actores te darás cuenta de las tres celebridades nacieron un 25 de septiembre y hoy están de cumpleaños.

Willard Carroll Smith, mejor conocido como Will Smith nació en Filadelfia en en año 1968. Se trata de un rapero y actor estadounidense que ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas. Ha sido nominado a cuatro Premios Globo de Oro, dos Premios Óscar, y ha ganado Premios Grammy. Esta celebridad hoy está cumpliendo 46 años de edad.

Smith, es el único actor de la historia que ha actuado en ocho películas consecutivas que hayan generado más de 100 millones de dólares en la taquilla nacional y que a su vez alcanzaran el número uno en su estreno.

Sus películas de mayor éxito financiero han sido Bad Boys I y II, Independence Day, Men in Black en sus tres partes, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Hancock, Hitch, Siete almas, entre otras.

De igual manera la pareja de actores Caterine Zeta-Jones y Michael Douglas celebran este día ya que ambos se encuentran de cumpleaños.

La galesa Catherine Zeta-Jones, nacida en 1969 hoy cumple 45 años. Se trata de una actriz, cantante y bailarina que a lo largo de su carrera, ha recibido múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos el premio Óscar por su interpretación de la asesina Velma Kelly en la película musical Chicago y el premio Tony por su papel en el musical de teatro A Little Night Music

Entre sus éxitos más conocidos esta la actuación en La Leyenda del Zorro en el 2005 película que protagonizó junto a Antonio Bandera.

Zeta-Jones está casada desde 2000 con el actor Michael Douglas, con quien tiene dos hijos: Dylan Michael Douglas, nacido el 15 de agosto de ese año y Carys Zeta Douglas, nacida el 20 de abril de 2003.

También Michael Kirk Danilovich, conocido por su nombre artístico Michael Douglas, se encuentra en su cumpleaños número 70. Douglas es un actor y productor de cine estadounidense, ganador de dos premios y tres Globos de Oro.

Su primer Óscar lo obtuvo como productor de la película One Flew Over the Cuckoo’s Nest, traducida en algunos países como Alguien voló sobre el nido del cuco o Atrapado sin salida, Su segundo Óscar fue en el género interpretativo y lo obtuvo por el papel protagonista de Wall Street de 1988.

