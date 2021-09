Murió activista comunal de un infarto cuando reclamaba a la alcaldesa de Simón Bolívar en Anzoátegui su falta de atención (+Video)

septiembre 19, 2021 - 6:03 pm

A través de las redes sociales, difunden el video del momento en el que un activista comunal en un encuentro con la alcaldesa de Simón Bolívar en Anzoátegui, fue sorprendido por un infarto fulminante y muere en pleno acto.

Como Héctor Seija, fue identificado el dirigente que según informan en las redes falleció este sábado tras sufrir un infarto mientras le reclamaba a la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, Sugey Herrera, la falta de atención y abandono en la localidad.

Luego de sacarle en cara su mala gestión, se observa como Seija pide disculpas se lleva las manos al pecho y se desploma al piso, por lo que tuvo que ser auxiliado rápidamente por las personas que asistían al evento político.

“El pueblo está oprimido, y necesita expresar lo que siente. Por eso cuando dicen, derecho de palabra, pues derecho de palabra no, es el pueblo que quiere manifestarse. Son miles de personas las que tenemos aquí que quieren decir las cosas. Si pertenezco a una organización política y paso, informe tras informe y no me responden ¿qué hago yo ahí? Me retiro de esa organización”, fueron algunos de los reclamos.

«Usted cree que aquí en esta reunión, este pueblo que se avocó aquí, es por que invitaron las organizaciones políticas de este pueblo, no, no es así, el pueblo vino por que se sintió es por que el pueblo esta oprimido y…», fueron sus últimas palabras del dirigente antes de desplomarse en medio de su discurso.

El dirigente comunal Héctor Seijas de la comunidad Bergantin, falleció de un infarto al momento de expresar a la actual alcaldesa Sugey Herrera y concejales del Municipio Simón Bolivar, Barcelona, el colapso que allí se vive por malas políticas. pic.twitter.com/ueDw6M4NHz — Mel Marcano ® (@MelMarcano) September 19, 2021

#CaraotaReporta En un video que se viralizó este #domingo en las redes sociales, se puede ver como el dirigente comunal Héctor Seijas murió de un infarto fulminante, durante una reunión de los consejos comunales en #Barcelona.#19Septiembre #Venezuela pic.twitter.com/kZU6Mb4auH — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) September 19, 2021

¡Doloroso! El dirigente comunal Héctor Seijas de la comunidad Bergantin, falleció de un infarto al momento de expresar a la actual alcaldesa Sugey Herrera y concejales del Municipio Simón Bolivar-Barcelona, el colapso que allí se vive por malas políticas. QEPD #19Sep @vpgremios pic.twitter.com/jd2XjfaSYJ — Alfredo Conde (@Alconde) September 19, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día