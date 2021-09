MP solicita orden de aprehensión contra el periodista Fernando Petrocelli por violencia simbólica contra esposa de Messi

septiembre 2, 2021 - 7:14 am

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó la noche de este miércoles orden de aprehensión en contra del periodista deportivo, Fernando Petrocelli.

De acuerdo con la información suministrada por Twitter, al periodista se le imputará por los delitos de «violencia simbólica, y promoción al odio por discriminación de género», en contra de Antonella Roccuzzo, esposa del jugador de fútbol argentino, Lionel Messi.

#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021

En el mensaje el periodista invitó a los fanáticos de la Vinotinto a realizar un canto en contra de la selección de Argentina: «Buen cántico, Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles. Y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar’ jajaja»

Horas antes de conocerse la medida, Petrocelli pidió disculpas a las mujeres. «Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas», escribió.

Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas. — Fernando Petrocelli (@fpetrocelli) September 1, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de El Nacional