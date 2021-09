Mira los millones que recibirá Lakers con su nuevo patrocinador

septiembre 21, 2021 - 4:01 pm

Los Lakers de Los Ángeles firmaron acuerdo de hasta 100 millones de dólares con su nuevo patrocinador para la temporada 2021-22 de la NBA, reveló el equipo californiano por sus redes sociales.

Una foto de LeBron James con la camiseta de los Lakers con el logo de la la empresa de comida coreana Bibigo, dio el anunció el equipo de la NBA por su cuenta Twitter sobre su nuevo socio comercial.

Bibigo ocupará el puesto que dejó la plataforma de comercio electrónico Wish, que pagaba por estar en el uniforme alrededor de 12 a 14 millones de dólares anuales.

El nuevo contrato firmado por los Lakers con su nuevo patrocinador (Bibigo) será por cinco temporadas y el equipo angelino recibirá 20 millones de dólares anuales, entre 6 y 8 millones más de los que le había pagado hasta ahora Wish, según «Los Angeles Times».

«Los Lakers son el equipo número uno en deportes; son más que un equipo de baloncesto. Los Lakers, a nivel mundial, son un ícono cultural, especialmente para los jóvenes», ha afirmado Wookho Kyeong, director de marketing de CJ CheilJedang, la empresa matriz de Bibigo.

Por su parte, Tim Harris, presidente de operaciones comerciales de los Lakers, dijo «ahora puede usar los logotipos de los Lakers en todo el mundo para mejorar, explicar y promover su asociación».

Lakers 🤝 @bibigoUSA

We’re proud to introduce our new patch partner and first ever global marketing partner. pic.twitter.com/xwxUPQOgtV

— Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2021