Mira a Ben Affleck proteger a Jennifer Lopez de un fan (video)

septiembre 13, 2021 - 10:17 am

¡Nada de fotos! Luego de su retorno a la alfombra roja como pareja, Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron abordados por un hombre que buscaba una selfie con ellos. El actor tomó acción.

¡Ben el guardaespaldas!

El sábado 11 de septiembre, un día después de hacer su regreso a la alfombra roja como pareja en el Festival de Cine de Venecia de 2021, Ben Affleck y Jennifer Lopez se dirigían al aeropuerto Marco Polo de la ciudad cuando fueron abordados por lo que parecía ser un fanático demasiado entusiasta. El hombre trató de tomarse una selfie con ellos, pero el actor lo frenó.

Como se ve puede ver en el video de arriba, Ben empujó a la persona con suavidad, pero firme mientras J. Lo se colocaba detrás de la estrella. El hombre retrocedió y recibió una algunas severas palabras por parte de uno de los guardias de seguridad de la pareja mientras ésta continuó su camino, tomados de la mano hasta la terminal de aviación general del aeropuerto para tomar un vuelo privado.

Ben Affleck pushes fan who gets too close to Jennifer Lopez@JLo #pushes #Affleck #fans pic.twitter.com/nmBrR0BNtq

— ALNEWS (@_ALNEWS_) September 12, 2021