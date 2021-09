Miles de salvadoreños salieron a las calles para protestar contra el Gobierno de Bukele

septiembre 15, 2021 - 6:23 pm

Miles de salvadoreños protestaron este miércoles en las calles de la capital de El Salvador contra el Gobierno de Nayib Bukele por diversas decisiones tomadas en poco más de dos años de administración, como la adopción del bitcoin y la deriva “autoritaria” del mandatario, según diversos sectores.

Los manifestantes, convocados en las redes sociales desde hace varios días, se concentraron en tres puntos diferentes para confluir en la plaza Francisco Morazán, en el Centro Histórico de San Salvador.

Médicos, jueces, activistas de derechos humanos, veteranos de guerra, estudiantes, feministas y opositores del Ejecutivo de Bukele rechazaron también decisiones de la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Protestaron además por la decisión de duplicar el número de efectivos militares y una reforma constitucional, que según analistas, abre la puerta para la existencia de un partido único oficial.

Una reforma de la Asamblea Legislativa para cesar a los jueces y fiscales sexagenarios también fue rechazada por la manifestación, además de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que abre la vía para que Bukele pueda buscar la reelección en 2024 y no en 2034, como establecía una sentencia de 2014.

El mandatario, al que las encuestas dan una alta popularidad y la revista Time colocó entre las 100 celebridades más influyentes, vivió este 15 de septiembre la primera manifestación en su contra que concentró a miles de personas.

“Ha llegado el momento en el que todos estamos interesados en defender la democracia, la República, la separación de poderes”, dijo a periodistas el juez y ex magistrado del Supremo Sidney Blanco.

Añadió que la marcha también refleja el “cansancio de tantas violaciones a la Constitución que se están cometiendo” y “no es una marcha de respaldo a ningún partido político”, sino “una voz de alarma de la forma en que se está conduciendo el país y el deterioro de las instituciones”.

Nelson Bonilla, de 21 años, contó a la agencia EFE que se vio motivado en participar por “todos estos acontecimientos”, en referencia a la Ley Bitcoin y el cese de jueces.

“No se ha respetado la institucionalidad ni el Estado de Derecho, eso es lo que me motiva a estar acá”, sostuvo, y añadió que al país “le hace falta bastante” avanzar en educación y en salud.

El descontento contra Bukele toma el bicentenario

La pandemia del COVID-19 obligó desde 2020 a suspender los actos conmemorativos de la independencia centroamericana de España, que este 2021 cumplió 200 años.

Los tradicionales desfiles de bandas musicales se vieron desplazados este miércoles por la protesta, en la que los participantes se ataviaron con banderas del país, camisas con mensajes contra el bitcoin y contra la “dictadura”.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcoin, no a la militarización, no a la dictadura!” y “sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos”, eran los mensajes de algunas de las pancartas portadas por los manifestantes.

Los sectores que protestaron han criticado al presidente Bukele —principalmente desde las redes sociales— por supuestamente minar la separación de los órganos de Estado, atacar la transparencia en el manejo de recursos estatales y atacar a la prensa, entre otras denuncias.

Los cohetes, el humo de colores y la música de tambores pusieron la nota de color en la protesta, que tuvo una amplia participación femenina y que fue mayoritariamente pacífica.

