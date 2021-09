Venezolanos y otros miles de migrantes esperan ser detenidos bajo el Puente Internacional Del Río en Texas (Video)

septiembre 16, 2021 - 3:40 pm

El alcalde de Del Río Texas, Bruno Lozano, pide ayuda a Seguridad Nacional ante los casi 9 mil migrantes concentrados bajo el puente

El alcalde de Del Río, Texas, está pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ayude a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mientras que 8 mil 200 migrantes esperan ser detenidos bajo el Puente Internacional de Del Río. Según el alcalde, muchos más personas llegarán en los próximos días.

Según el portal Fox News, el número de migrantes que esperan ser procesados ​​ahora ha aumentado a aproximadamente 8 mil 200, muchos de ellos de nacionalidad venezolana. El día de ayer miércoles 15 de septiembre, la cifra de personas concentradas en el puente era de cuatro mil.

⠀

Cifras oficiales del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos muestran que en el mes agosto, un total de 208 mil 887 «inmigrantes ilegales» fueron encontrados en la frontera.

⠀⠀

«Ese es el segundo mes consecutivo de detenciones que superan las 200.000 y significa que se han encontrado más de 1.200.000 inmigrantes ilegales en la frontera desde el 1 de febrero», indica el comunicado oficial del Servicio de Aduanas.

De igual manera, la Oficina de Aduanas de EE.UU. comunicó a CNN que el Puente Internacional Del Rio está sirviendo como un sitio de parada temporal mientras los migrantes esperan ser llevados bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

«La Patrulla Fronteriza está aumentando su mano de obra en el sector de Del Río y coordinando esfuerzos dentro del DHS y otros socios federales, estatales y locales relevantes para abordar de inmediato el nivel actual de encuentros con migrantes y facilitar un proceso seguro, humano y ordenado», según la declaración.

«La gran mayoría de adultos solteros y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo la autoridad del Título 42 de los CDC, y aquellos que no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer, serán colocados en procedimientos de deportación acelerados», agregó la CBP.

Migrant numbers under Texas bridge double to 8,000+ in 24 hours: 'Out of control'https://t.co/g0SnXTyAlD

— Fox News (@FoxNews) September 16, 2021