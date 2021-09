Migbelis Castellanos se adentra de lleno en el periodismo

septiembre 27, 2021 - 2:37 pm

Cuando Migbelis Castellanos concursó en Miss Universo representando a su natal Venezuela, sabía que esa podría ser la puerta de entrada para cumplir sus sueños infantiles de estar en el mundo del espectáculo. A la distancia, esas metas se han vuelto realidad y además de trabajar en Sal y pimienta y ¡Seguimos enamorándonos!, ahora también se consolida en el terreno del periodismo al convertirse en reportera digital de la nueva edición de Nuestra Belleza Latina,concurso del cual fue ganadora.

«Siempre soñaba con el mundo del entretenimiento porque era a lo que estaba acostumbrada en mi casa; nunca me daba pena nada, imitar a mi familia, bailar, hacer monerías o payasadas también en las reuniones familiares», reveló Castellanos a People en Español.

«A medida que fui creciendo tuve en la mira el trabajar en televisión porque es lo más parecido con comunicar, entretener, crear contenidos para que otros se diviertan; así, uno de los caminos que elegí para llegar a ese mundo fueron los concursos de belleza y me funcionaron», agregó. «Sé que esto es una responsabilidad muy grande; poder entrevistar a otras personas lleva su preparación. Tengo que agradecer a Sal y pimienta, el equipo de trabajo con el que llevo más de un año, porque siento que son los que me han enseñado y me han empapado más en el mundo de las entrevistas, en ser reportera y, sí, tiene su trabajo de investigación, preparación, preproducción».

Como parte de su nueva faceta, la conductora pretende mostrar el lado oculto y también humano de esta emisión con el fin de ofrecer a la audiencia algo que les deje un aprendizaje personal. «Me van a regañar mucho porque me toca crear contenido y me voy a meter hasta donde no me dan permiso. Voy a presentar unas piezas en las que hemos estado trabajando, dedicados, bien empeñados en sacar un material que la gente no haya visto durante el show. Quiero traerles contenidos de valor, historias de las que puedan aprender», expresó.

La exreina de belleza y periodista dejó claro que para esta emisión continuarán presentando una fórmula novedosa de inclusión, donde harán que el talento propio se pueda pulir para que las concursantes logren brillar.

«Tenemos el factor sorpresa y modernización; estamos siempre al día en lo que está pasando en el mundo. Lo comprobamos en el 2018, cuando gané, en un formato sin tallas, sin límites, sin excusas y lo vamos a seguir probando en este año, en donde seguimos buscando una mujer con talento; donde tenemos un tema que puede llegar a ser muy polémico ‘una reina no nace, se construye’ «, mencionó. «Nos estamos enfocando en buscar todo el potencial que tiene una mujer, que lo traiga al concurso y darle todas las herramientas correctas para que se construya como una modelo a seguir en esta industria».

«Es una ventana de la realidad, de lo que significa la mujer en el mundo y el cambio que estamos haciendo»,



Migbelis Castellanos asegura que la edición número doce de Nuestra Belleza Latina, que se estrena este domingo 26 de septiembre por Univision, seguirá ofreciendo una visión actual de la mujer. «Es una ventana de la realidad, de lo que significa la mujer en el mundo y el cambio que estamos haciendo. Es una lucha que estamos haciendo hace muchos años. Poco a poco hemos ido rompiendo barreras y Nuestra Belleza Latina es esa representación del trabajo de muchas mujeres en diferentes aspectos de la vida», concluyó.

