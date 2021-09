Mick Schumacher y Mazepin confirmados con Haas para 2022

septiembre 23, 2021 - 8:29 am

El alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin seguirán pilotando para Haas en Fórmula 1 en 2022, confirmó este jueves 23 de septiembre la escudería estadounidense, en el marco del Gran Premio de Rusia.

Como se esperaba, Mazepin, el hijo del dirigente del patrocinador de Haas, Uralkali, y Schumacher, apoyado por Ferrari, que suministra los motores al equipo, correrán con Haas por segundo año consecutivo.

Los dos pilotos de 22 años realizaron su debut en la categoría reina del automovilismo al inicio de la temporada 2021.

Entre los pilotos titulares, son los únicos en no haber sumado un solo punto, a la espera de poder contar con un monoplaza más competitivo.

«Creemos que podremos progresar como equipo y ofrecer a Mick y Nikita un monoplaza competente para pasar la próxima etapa de su carrera en Fórmula 1» la próxima temporada, prometió su Team Principal Guenther Steiner.

