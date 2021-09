Mi Bella Genio, Los Locos Adams y El super agente 86 se estrenaron un 18 de septiembre

septiembre 18, 2021 - 12:17 am

Mi bella genio (título en inglés, I Dream of Jeannie) es una serie de televisión estadounidense que fue emitida por la cadena NBC a lo largo de cinco temporadas, entre 1965 y 1970. Protagonizada por Barbara Eden como un genio de 2000 años y Larry Hagman como un astronauta que se convierte en su amo, con quien se enamora y finalmente se casa. Producido por Screen Gems , el programa se emitió originalmente del 18 de septiembre de 1965 al 26 de mayo de 1970 con nuevos episodios, y hasta septiembre de 1970 con repeticiones de temporada, en NBC. Se produjeron un total de 139 episodios.

Superagente 86 (Get Smart, en su título original en inglés) es una serie de televisión estadounidense que parodiaba a las películas y series de espías, una mezcla de James Bond. Creada por Mel Brooks y Buck Henry, era protagonizada por Don Adams, como Maxwell Smart, el agente 86, y Barbara Feldon, como la agente 99.

86 y 99 trabajaban para CONTROL, una supuesta agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos. Henry dijo que la idea de la serie vino de una propuesta de Daniel Melnick de sacar partido de «los dos personajes más importantes del mundo del entretenimiento de hoy: James Bond y el inspector Clouseau». Brooks dijo: «Es una combinación demente de James Bond y la comedia de Mel Brooks».

La serie se emitió en la NBC entre el 18 de septiembre de 1965 y el 12 de abril de 1969. Después se trasladó a la CBS, donde se emitió la última temporada, entre el 11 de septiembre de 1969 y el 11 de septiembre de 1970. La serie era muy popular a mediados de los años 1960, y ha sido repuesta en varias ocasiones en todo el mundo vía satélite. Ganó siete Premios Emmy y fue nominada para otros catorce y para dos Globos de Oro.

The Addams Family (La familia Addams en España o Los locos Addams en Hispanoamérica) fue una serie de televisión estadounidense, de comedia infantil y fantasía, que se emitió por la red de televisión ABC desde 1964 hasta 1966. La serie estuvo basada en las caricaturas que Charles Addams había publicado en el The New Yorker, y que fueron adaptadas para la televisión por el productor David Levy.

Constó de sesenta y cuatro capítulos de treinta minutos de duración, filmados en blanco y negro y emitidos en la cadena ABC, del 18 de septiembre de 1964 al 8 de abril de 1966. Suele ser comparada con su rival de la cadena de televisión CBS, The Munsters. Esta serie fue la primera adaptación de los personajes de The Addams Family en incluir la famosa melodía característica.

The Addams Family fue producida inicialmente por Filmways, Inc. en General Service Studios en Hollywood, California. La compañía que la sucedió, MGM Television, tiene los derechos del programa.

Wikipedia