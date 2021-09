Messi, Neymar y Mbappé debutan como tridente del PSG (+Alineaciones)

septiembre 15, 2021 - 2:28 pm

Por primera vez, el tridente de atacantes conformado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé empezará desde el 11 titular en el PSG, este miércoles 15 de septiembre, para enfrentar al Brujas en la primera jornada del grupo A de la Champions League.

Según los onces anunciados por la UEFA antes del partido, el entrenador argentino Mauricio Pochettino optó además por el costarricense Keylor Navas como guardameta titular, en detrimento del italiano Gianluigi Donnarumma, otro de los fichajes estrella del verano (boreal) de un París SG que comienza este miércoles su camino en la competición europea, el gran objetivo del club francés.

Ante las bajas de Sergio Ramos y Marco Verratti, lesionados, y de Ángel Di María, sancionado, el once inicial que saca Pochettino para el estreno europeo del PSG no tiene grandes sorpresas, con Marquinhos y Kimpembe en el eje de la defensa y en los laterales Achraf Hakimi, otro de los fichajes de la temporada, y el joven Abdou Diallo.

En la medular, el argentino Leandro Paredes actuará de mediocentro, con Giorginio Wijnaldum y Ander Herrera como interiores.

Y en la delantera, lo que todo aficionado al mundo estaba esperando desde el pase de Messi al París SG: el tridente formado por el excapitán del Barcelona, junto a Neymar y Kylian Mbappé.

Por parte del Brujas la gran novedad es el colombiano Éder Balanta en la medular, el exjugador de River Plate que se lesionó el pasado fin de semana en el partido del campeonato belga y que no estaba previsto que se recuperara a tiempo de enfrentarse al PSG.

La principal amenaza ofensiva belga serán el holandés Noa Lang y el joven belga Charles de Ketekaere, apoyados en la mediapunta por el capitán Hans Vanaken.

🆕 Our starting XI!

Come on FCB! 🔵⚫ #CLUPSG pic.twitter.com/2WW1BAOcNE

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 15, 2021