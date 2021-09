Mesa de diálogo en México: Así fue el plenario del proceso de negociación (primera foto oficial)

septiembre 4, 2021 - 7:23 pm

Mesa de diálogo. «Tenemos el placer de publicar la primera foto oficial del plenario del proceso de negociación en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, facilitado por Noruega y acompañado por Holanda y Rusia», escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.

Este viernes, arribaron a México las delegaciones de Gobierno venezolano y la oposición para dar continuidad con las mesas de diálogo que buscan acuerdos para superar el conflicto político, social y económico de Venezuela.

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de oposición ante los diálogos en México, indicó que no descarta anuncios favorables para la solución de la crisis humanitaria en el país.

Por su parte, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Gobierno, señaló que la intensión de estar en México es lograr mecanismo en beneficio de los venezolanos.

We have the pleasure to publish the first official photo of the plenary of the negotiation process in Mexico between the Government of the Bolivarian Republic of #Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela, facilitated by Norway and accompanied by the Netherlands and Russia. pic.twitter.com/JdrGKReJ4W

— Norway MFA (@NorwayMFA) September 4, 2021